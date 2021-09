dr Biljana Marković: Ovo je tek početak četvrtog talasa, a već je teško

Velike su gužve u Covid ambulantama kako za odrasle tako i u crvenoj dečijoj zoni. Dnevno se obavi više od 350 pregleda u ovim ambulantama.

Raste broj obolelih, a direktorica Doma Zdravlja, dr Biljana Marković očekuje dodatno pogoršanje situacije.

Broj aktivnih slučajeva obolelih od korona virusa lagano se približava hiljadarki. Samo tokom utorka na listu novoobolelih upisano je preko 100 odraslih i dece. U bolnici je više od 20 pacijenata . Dr Biljana Marković, direktorica kikindskog Doma zdravlja podseća da je bilo teško i prošlog decembra u trećem talasu, ali smatra da je ovo tek početak četvrtog talasa i da možemo očekivati pogoršanje. Za to vreme u Covid ambulantama nervoza raste, duže se čeka na preglede, i nezadovoljstvo je sve vidljivije.

– Pune su kovid ambulante, sad kreću i kontrole, mi sad imamo 200 pregleda preko dana i preko 150 u dečijoj kovid ambulanti. U ambulantama za odrasle smo produžili radno vreme do 22 sata prvo po odluci Ministarstva, ali ni to nije dovoljno, pa smo otvorili još jednu ambulantu, i jedva se pokrivamo, kaže dr Biljana Marković, direktorica Doma zdravlja Kikinda.

Ogromne su gužve i u dečijim ambulantama koje su podeljene na crvenu i zelenu zonu. Teško je doći do zakazanog termina, a pritom nezadovoljstvo potiče i od dugog čekanja na red sa decom koja su obolela.

– Vidim da su gužve, ali mi tu zaista ne možemo ništa. Oni su nestrpljivi. Nije do nas, preovladava nervoza koja traje. Ako primimo dete koje je u stanju hitnosti dolazi do nervoze onih koji su zakazani, i zaista smatram da za tim nema potrebe, kaže doktorka.

Tako je – kako je. Rešenja nema. Lekara hronično nedostaje, navodi dr Marković, tu su i birokratski problemi oko njihovog zaposlenja, a nervoza raste na obe strane. Ipak, poređenja radi, u drugim, većim centrima, čekanja traju znatno duže, a mnogi ne stižu na red. Lekari i drugo medicinsko osoblje predano rade, često zaboravljajući na radno vreme, slobodne dane i godišnje odmore.

– Nama je jako teško. Kadrovska situacija je sve lošija, lekara sve manje. Godišnji odmori su ne iskorišćeni u proteklih godinu i po dana, nemamo u planu povećanje broja lekara da bi mogli da ih rasporedimo na vakcinalni punkt, na covid ambulatne, a tu je i migrantski centar gde je i po 1100 ljudi, dodaje dr Marković.

Vakcina jeste jedino rešenje, jasna je direktorica Doma zdravlja i njen apel je da se ljudi koji to do sada nisu uradili što pre vakcinišu. Poseban apel je na zdravstvene radnike koji još uvek nisu primili vakcinu.

–Zainteresovanost je opala. Ljudi se vakcinišu prvom dozom u nekom broju do 30 dnevno. Druge i treće nisu problem, one idu svojim tokom, ali za prvu dozu je nedovoljno interesovanje. Vakcina ima dovoljno i očekujem da će ljudi shvatiti da je to jedini put da prevaziđemo ovu situaciju, jasna je direktorica Doma zdravlja.

Dr Marković za kraj apeluje da se ne opuštamo, poštujemo mere, nosimo maske, manje okupljamo i držimo distancu.