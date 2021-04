Doktor Perić, šef kikindske intenzive: kliničke slike sada su teže

U borbi sa korona virusom najteže bitke vode se na odeljenju intenzivne nege kikindske opšte bolnice.

Kako je raditi u takvim uslovima za našu televiziju govorio je dr Vladimir Perić, šef kikindske intenzive.

Više od godinu dana traje borba sa virusom korona. Najteže bitke vode se na odeljenju intenzivne nege u kikindskoj bolnici. Četiri anesteziologa konstantno su uključena u brigu o najteže obolelim pacijentima, priključenim na respiratore.

– Pacijenti koji dođe kod nas su uglavnom pacijenti koji zahtevaju respiratornu podršku respiratora ili neinvanzivne mehaničke ventilacije. To su pacijenti kojima nije dovoljna ni visoka kiseonična potpora preko takozvanih ličnih maski za kiseonik nego im je potreban neki vid mehaničke ventilacije. To je sad pitanje od milion dolara kada pacijenta prevesti na invanzivnu mehaničku ventilaciju, do kada tolerisati niske vrednosti kiseonika u krvi, do kada probati sa neinvanzivnim modovima mehaničke ventilacije, to su izazovi sa kojima se borimo mi u Covid dijelu. Zadnjih dva meseca je gore nego na početku epidemije. Ljudi su mlađi, kliničke slike su teže, tako da marta i aprila imamo mnogo težu situaciju, kaže za TV Kikinda dr Vladimir Perić, šef odeljenja intenzivne nege.

Dugogodišnji problem manjka lekara u svim zdravstvenim ustanovama sada, sa ovim prilivom pacijenata, očekivano je došao do izražaja. Četiri anesteziologa na dnevnom nivou vode bitke za živote sugrađana, kritično obolelih od Covid 19 infekcije.

– Moje kolege dr Raša Borenović, Vlada Prunić, Marija Vukobrat i ja radimo od samog početka intenzivnu negu Covid pacijenata i ujedno radimo intenzivnu negu ne-Covid pacijenata. Takođe, broj tehničara nam je potpuno isti na dve potpuno odvojene jedinice intenzivnog lečenja, znači Covid i ne-Covid dela, tako da je jako teško, ljudi su premoreni, psihički i fizički, tuga koja je oko nas non stop, tako da možete da zamislite, iskren je dr Perić.

Ono što i lekarima i tehničarima daje snagu u nastavku rada sa najkritičnijim pacijentima su svakako dobijene bitke.

– Kada neko dođe do respiratora mortalitet je velik svuda u svetu pa i kod nas, međutim uspeli smo jedan broj pacijenata da odvojimo od mehaničke ventilacije, da oni odu kući od nas, da se izborimo za njihov život. To je nešto što nas tera da guramo dalje, to nam je vetar u leđa da guramo dalje, kaže šef kikindske intenzive.

Izlaz je samo jedan, a to je imunizacija.

– Ja bih apelovao na građane da se vakcinišu, da ne dopustimo da budu preplavljene bolnice, da svakodnevno imamo punu bolnicu Covid pacijenata, da imamo punu febrilnu ambulantu i da imamo pune intenzive. To je jedino što se pokazalo da može da se izbori sa infekcijom i naravno pridržavanje mera, držanje distance, nošenje maske i tako dalje, jasan je dr Perić.

A kako ni lekari nisu izuzeti od oboljevanja, najteži peroid bio je, kada su se u istom danu, a pre početka imunizacije zdravstvenih radnika, korona virusom zarazila dva anesteziologa, među njima i dr Perić. Na sreću, njihove kliničke slike bile su blage pa su se ubrzo vratili na posao.