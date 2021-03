Izgradnja novog gradskog stadiona više nije samo želja, Milenko Jovanov: za to je najzaslužniji Aleksandar Vučić

Da je Kikinda važan grad na teritoriji Srbije, i da se u cilju ravnomernog razvoja i u našem mestu planiraju značajne investicije, to je danas na gradskom stadionu istakao narodni poslanik i potpredsednik SNS Milenko Jovanov najavljujući prvi korak u izgradnji novog gradskog stadiona.

Neće to biti samo fudbalski stadion već multifunkcionalni prostor koji će imati ogroman, pre svega sportski značaj za Kikindu, a ujedno će razviti ovaj, rubni deo grada, Barandu.

Izgradnja novog Gradskog stadiona više nije na nivou nagađanja i teoretisanja već je dobila pravni okvir raspisivanjem javnog poziva za izradu projektno tehničke dokumentacije. Tu vest je na stadion OFK „Kikinde 1909“ danas doneo narodni poslanik i potpredsednik SNS Milenko Jovanov, navodeći da je za to pre svega zalužan predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

– Juče je otvorena javna nabavka za projektnu dokumentaciju za izgradnju novog gradskog stadiona. Najzaslužniji za to je predsednik Aleksandar Vučić. Mi smo imali jedan razgovor na temu Kikinde i stvari u Kikindi i moje pitanje je bilo da li bi mogla da se rekontruiše zapadna tribina a njegova ideja je bila da se za Kikindu, kao centar okruga, uradi ceo gradski stadion tako da će Kikinda biti uvrštena u spisak svih onih gradova koji treba da dobiju nove stadione. To su Loznica, leskovac, Zaječar, Kraljevo i tako dalje. Mi ćemo biti na tom spisku. Ljudi iz kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima su posetili Kikindu, sa njima smo razgovarali koji su koraci potrebni da dođemo na tu listu i u tom pravcu smo već krenuli da radimo. Zahvaljujem se predsedniku i u ime klubova koji ovde treniraju, pre svega OFK Kikinde, ali i drugih koji će stadion koristiti. Taj stadion će biti multifunckionalni objekat koji će moći da se koristi i za sajmove, koncerte, razne namene. Najmoderniji stadion u skladu sa UEFA standardima, predviđeno je oko 5.000 stolica, nešto što grad zaista zaslužuje, rekao je Milenko Jovanov, narodni poslanik.

Očekujući prozivke na temu prioriteta u izgradnji stadiona u odnosu na druge investicije, Jovanov je rekao:

– Da dam odgovor i pre nego što i pitaju. Naravno da ima važnije, naravno da ima i drugih stvari koje Kikindi trebaju ali kad se otvori ponuda za izgradnju stadiona, vi možete da dobijete ili stadion ili ništa. Pa ja nekako računam da je bolje da Kikinda dobije stadion nego ništa. Ja znam da su oni navikli da Kikinda u njihovo vreme ne dobija ništa i oni sami su Kikindi davali samo „ništa“ jer sve ono što je bilo „nešto“ je završavalo samo u njihovim džepovima. Mi mislimo da je bolje da dobijemo nešto i to da bude nešto najmodernije u Srbiji. Tako da u tom kontekstu, nema ništa da brinu, Kikinda će dobiti put od Nakova do Bačkog Brega i na taj način biti povezana i sa koridorom 10. Postaće tranzitno mesto od Temišvara ka Osijeku kada pogledate. Kikinda će dobiti nove fabrike, biće tu i novih investicija a i novih investicija u našu lokalnu infrastrukturu, tako da nema ništa da brinu, Kikinda će za razliku od vremena kada su oni upravljali Kikindom a kada Kikinda nije dobila ništa sada dobiti svašta, ali što se tiče ovog konkretnog konkursa i ove konkretne investicije ili možete da ulažete u stadion ili da ne ulažete uopšte. A ono što je važno za žitelje Barande, pošto će taj objekat biti ukras ovog dela grada, na ulazu u stadionski prostor će biti izgrađena zgrada u kojoj je predviđeno da bude ambulanta, pošta, da i ti ljudi mogu da obave svoje potrebe a da ne moraju noću da idu kroz Veliki park i da se šunjaju , nailazeći na kojekave grupe koje samo prave probleme. Dakle, ovo će biti novo mesto u gradu, posebno lep deo grada i potpuno će promeniti sliku i unapred se radujem realizaciji ovog projekta. Pokušavamo da Kikindu vratimo na mesto gde je bila, da bude grad sporta, grad u koji se dolazi na pripreme, da sportisti mogu ovde da dođu, da odrade te pripreme, da zapamte Kikindu. Imamo problem što nemamo smeštajnih kapaciteta od kada je Narvik u stanju u kakvom je, ali sa druge strane sada „Jezero“ ima neke svoje kapacitete koji možda nisu za vrhunske sportiste ali svakako jesu za dečije kampove i tako dalje. Moje je u svakom slučaju da koliko mogu pomognem svom gradu i ja sam tu uvek na raspolaganju da ono što je u mojoj moći i učinim, zaključio je Jovanov.

Ova vest je najpre za fudbalere Kikinde najvažnija. To je trenutka koji se dugo očekivao. Posebno što informacija dolazi pred sutrašnji nastavak prvenstva, vlada optimistično raspoloženje da će OFK Kikinda ostvariti postavljen cilj, ulazak u viši rang.

– Svi znate da smo angažovali novog trenera, da smo angažovali četiri, pet, ali po meni ozbiljnih pojačanja. Mi smo i pre ovoga imali dobar tim, ali ovim pojačanjem, novim trenerom i stručnom štabu i upravnom odboru, praktično mi smo po meni zaokružili to što smo trebali da zaokružimo i mislim da smo najveći favoriti da osvojimo prvo mesto i da se plasiramo u viši rang a to je Srpska liga, kaže Dragan Felbab, predsednik UO OFK „Kikinda 1909“.

U prethodnom periodu, stadion je uređen koliko su to sredstva dozvoljavala, ali i te male promene doprinele su znatno boljem vizuelnom izgledu. Tu je dosta pomogla kompanija „Toza Marković, pre svega na doniranju šljake i uređenju zida.

– Uvek je to bio „Tozin“ gol. Kako su govorili „mi smo lopte skupljali iza „Tozinog“ gola“. Kada smo čuli za radove na stadionu odlučili smo, kao socijalno odgovorna kompanija, da učestvujemo u renoviranju zida i u narednih nedelju dana biće potpuno nova šljaka za atletičare. Znate da je „Toza Marković“ i u ovim teškim vremenima uvek bila odgovorna, da smo pomagali naše građane, prevashodno Kikiđane, ali smo imali razumevanje i za širu okolinu, za zemljotres u Kraljevu, zemljotres u Hrvatskoj, svugde smo pomagali ali Kikinda je uvek na prvom mestu, rekao je Mirodrag Krstin, komercijalni direktor kompanije „Toza Marković“.

Zaključnu reč dao je gradonačelnik Lukač istakavši da se sve radi kako bi Kikinda zaslužno nosila epitet grad sporta.

– Ne zaboravljamo ni drugi gradski stadion fudbalskog kluba ŽAK. U planu je da se izdvoje sredstva za pomoćni stadion povodom devedesetogodišnjice kluba i imaćemo još bolje uslove i na drugom gradskom stadionu tako da grad Kikinda, moj tim i ja nastavljamo dalje i još bolje ćemo pripremiti sportsku infrastrukturu, rekao je Nikola Lukač, gradonačelnik Kikinde.

Novi stadion neće biti izgrađen preko noći. Raspisan je poziv za izradu projektno tehničke dokumentacije. Projekat bi trebalo da bude završen do kraja godine a zatim da počne i izgradnja koja će biti finansirana iz budžeta države Srbije.