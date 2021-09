Do 23. septembra produžen rok za poslodavce u okviru programa “Moja prva plata”

Rok za poslodavce da oglase radne pozicije u drugom ciklusu Programa „Moja prva plata“ produžen je do 23. septembra, zbog velikog broja pristiglih prijava u proteklih par dana i povećanog interesovanja kompanija.

Umesto do 20. septembra sada poslodavci do četvrtka, 23. septembra mogu na sajtu https://mojaprvaplata.gov.rs/ da oglase konkretne radne pozicije na kojima će, uz subvencije države, osposobljavati mlade kandidate, sa mogućnošću da ih, nakon devet meseci obuke, prime u radni odnos. Program „Moja prva plata“, u drugom ciklusu, omogućiće da oko 10.000 mladih u Srbiji, bez radnog iskustva, do 30 godina starosti sa srednjim i visokim obrazovanjem steknu prvo radno iskustvo.

Prema do sada pristiglim prijavama, najzastupljenije su pozicije za mlade sa srednjim obrazovanjem – trgovci, ugostitelji, administrativni radnici, ali su traženi i inženjeri, tehnolozi, lekari, IT stručnjaci. Najviše je preduzetnika i mikro kompanija koji su zainteresovani da, uz subvencije države i učešće u programu „Moja prva plata“, obuče i zaposle nove kadrove. Ceo proces je digitalizovan i selekcija se vrši onjaln. Program je šansa za poslodavce da novim zapošljavanjem povećaju obim poslovanja, investiraju u razvoj ljudskih resursa i uz manje troškove, unaprede postojeće timove. „Moja prva plata“ traje devet meseci, država je mladima obezbedila mesečnu naknadu od 22.000 dinara za one koji konkurišu sa završenom srednjom školom i 26.000 dinara za one sa visokim obrazovanjem.

Program sprovodi Nacionalna služba za zapošljavanje uz podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstva finansija, Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu i Privredne komore Srbije.