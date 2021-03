Đilasovci delili uvredljive letke i pisali pogrdne grafite o Milenku Jovanovu. Jovanov: Ne mogu da kažu da sam nešto ukrao, niti da imam račune na Mauricijusu

Pečat uzavreloj atmosferi na političkoj sceni u proteklih nekoliko nedelja daje afera “Mauricijus” kao i najnoviji sukobi unutar opozicije, na relaciji Đilas- Jeremić. Stranke ovih opozicionih čelnika aktivne su i na lokalu.

U Kikindi su protekle nedelje aktivisti Jeremićeve Narodne stranke delili letke o bivšem gradonačelniku Pavlu Markovu i nekadašnjem direktoru JP “Kikinda” Danilu Furundžiću, da bi juče iz “kuhinje” Đilasove Stranke slobode i pravde osvanuli leci uvredljive sadržine o Milenku Jovanovu, narodnom poslaniku i potpredsedniku Srpske napredne stranke. Istovremeno, osim letaka, grupa ljudi u centru grada ispisivala je uvredljive grafite o Jovanovu.

-Ovde se radi o sukobu unutar nekada te jedinstvene grupacije koja se zvala Savez za Srbiju. Vi to možete videti i na nekom višem nivou, sukoba između Đilasa i Jeremića, Očigledno se to preslikava i kod nas, pa jedni jedne nedelje prave letak o Pavlu Markovu, drugi druge nedelje prave letak o meni. Međutim, potpuno sam miran i rasterećen, ti ljudi su i mnogo gore stvari pisali u svom bilten tabloidu koji objavljuje Željko Bodrožić s vremena na vremena. Ono što je za mene važno je da ne mogu da kažu da sam nešto ukrao, ne mogu da kažu sam nekog prevario, ne mogu da kažu da sam se obogatio, ne mogu da kažu da imam račune na Mauricijusu, jer sve to nemam. Živim pošteno i skromno u Kikindi na isti način na koji sam to radio u proteklih 40 godina –navodi Jovanov u izjavi za TV Kikinda.

-Ipak, ono što Kikinđani moraju da znaju, to što zaista zabrinjava je da je Zoran Milešević doveo jednu grupu višestruko osuđivanih kriminalaca, oni su juče privedeni, to su ljudi sa ozbiljnim dosijeima. Ja ću se potruditi da kad prikupim informacije na tu temu, građanima Kikinde već početkom naredne nedelje pokažem ko su Beograđani koje u Kikindu dovodi Zoran Milešević. Oni su sedam godina vodili kampanju protiv Beograđana, a sada su oni doveli Beograđane, a videćete kakve su to cvećke i o kakvim likovima se tu radi. Ja znam da se građani Kikinde neće mnogo iznenaditi, svi znaju ko je Zoran Milešević pa mu ni takvo društvo nije čudno ni strano, već potpuno očekivano, zaključuje Jovanov.

Da li je na delu odmazda zbog činjenice da Jovanov u javnosti otvoreno, bez dlake na jeziku govori o Đilasu, Mileševiću i drugim pretendentima na vlast iz opozicionih redova, kao i o njihovim brojnim malverzacijama? Da li je reč o novim sukobima unutar redova, ionako razjedinjene opozicije koja je bojkotovala protekle izbore i među kojima su, kako pišu “Kikindske novine” u današnjem izdanju, sve glasniji zahtevi za novim mešanjem karata i novim kadrovskim rešenjima? Ko su pomenuti ljudi sa dosijeima dovedeni u Kikindu?

Narodni poslanik i potpredsednik SNS Milenko Jovanov biće gost Dnevnika TV Kikinda u ponedeljak 22. marta.