Đaci od prvog do četvrtog razreda pohađaće nastavu u školi

Učenici od prvog do četvrtog razreda osnovne škole naredne nedelje pohađaće nastavu u školi. Na sastanku predsednice Vlade Ane Brnabić i medicinskog dela Kriznog štaba odlučeno je da se ipak ostane pri dosadašnjem načinu rada i da mlađi osnovci pohađaju nastavu redovno.

Kako je saopštilo Ministarstvo provete, đaci osnovnih škola od prvog do četvrtog razreda od ponedeljka 22. marta ići će u školu, kao što je to bio slučaj i do sada, dok će đaci od petog do osmog razreda osnovnih škola i svi srednjoškolci pratiti nastavu onlajn.

U pojedinačnim slučajevima, na osnovu odluke lokalnih kriznih štabova, uz saglasnost Ministarstva prosvete preko školskih uprava, može se doneti drugačija odluka. Epidemiolog i član Kriznog štaba Branislav Tiodorović rekao je da će pozvati sve poslodavce da, ukoliko je moguće, dozvole zaposlenima rad od kuće, kako bi bar jedan od roditelja mogao da bude sa decom.