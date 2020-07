Dežurni vrtići tokom leta “Miki” i “Plavi čuperak”

Prvog dana jula počeo je raspust za predškolske ustanove. Dežurni rad ovog leta u Kikindi je organizovan u dva vrtića- u “Mikiju” i u “Plavom čuperku”. Prijavljeno je 190 mališana. Mere bezbednosti i protokoli koji su ustanovljeni nakon ukidanja vanrednog stanja, a po ponovnom otvaranju vrtića, i dalje važe i dosledno se sprovode.

–Mere bezbednosti koje je propisalo Ministarstvo zdravlja i Ministarstvo prosvete i dalje su na snazi, tačne instrukcije o protokolu. Roditelji mogu da ih pročitaju na sajtu naše ustanove. U principu ništa se nije promenilo od momenta kada je ukinuto vanredno stanje, a tako će ostati tokom celog leta. Posebno bih zamolila roditelje da imaju razumevanje za to da je ujutru prijem dece najkasnije do pola 8, nakon čega sledi obavezna dezinfekcija prostora, i da to poštuju– navodi Svetlana Milić, direktorica PU “Dragoljub Udicki”.

U predškolskoj ustanovi je završen upisni rok, a preliminarne liste upisane dece istaknute su na objektima ove ustanove. Za narednu školsku godinu upisano je 1486- oro dece.



– Striktno smo poštovali normative po uzrastima kao i prostorne, po instrukcijama Ministarstva prosvete. Ove godine imamo manju listu čekanja, ali verujem da ćemo pronaći rešenje da primimo i tu decu- poručuje Milić.