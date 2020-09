Zbog radova na elektro mreži u sredu od 8 do 10 sati bez struje će biti domaćinstva u ulici Uglješe Terzin od Vuka Karadžića do Miloša Velikog, Radnički dom, Autobuska stanica, Osnovni sud i ulica Miloša Velikog od Braće Tatić do Zmajjovine.