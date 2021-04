Deo Nakova sutra bez struje

Zbog radova na elektro mreži sutra će od 8 sati i 30 minta do 12 sati i 30 minuta bez struje ostati pojedine ulice u Nakovu. Od 8 sati i 30 minuta struje neće imati domaćisntva u ulicama Zdravka Čelara od Glavne do Šošine i Glavna parna strana od Mladena Stojanovića do Ive Lole Ribara. Od 9 sati i 30 minuta do 10 bez električne energije biće Glavna ulica parna strana do Zdravka Čelara i ulica Mladena Stojanovića, od 11 do 11 sati i 30 minuta struje neće biti u ulicama Nakovački drum i ulaz u Železnički Novi Red od Nakovačkog druma do Železničkog Novog reda, a od 12 do 12 sati i 30 minuta električne energije neće biti u ulici Nakovački drum.