Zbog radova na elektro mreži sutra od 9 sati i 30 minuta do 14 sati i 30 minuta bez struje će biti ulice: Vojvode Putnika od Žarka Zrenjanina do Prizrenske, Nemanjina od Žarka Zrenjanina do Prizrenske i Prizrenska od Vojvode Mišić do Svetosavske.