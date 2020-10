Zbog radova na elektro mreži sutra od 9 do 13 sati struje neće imati domaćinstva u ulici Sterije Popovića, neparna strana, od broja 167 do kraja i parna strana, od broja 180 do kraja. Bez električne energije u istom periodu biće i potrošači u Omladinskoj ulici.