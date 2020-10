Deo Kikinde i Mokrina u petak bez struje

Zbog radova na elektro mreži sutra od 8 do 12 sati struje neće imati ulica Sinđelićeva od Partizanske do Danila Kosića, od 9 do 10 bez električne energije bića ulice: Ivana Milutinovića od Pere Segedinca do Stevana Sremca, Veselina Kljajića, Koste Krnića i Braće Arsenov od Pere Segedinca prema kraju, dok će od 12 do 13 časova bez struje ostati ulice: Sterije Popovića od broja 178 prema kraju, parna strana i od broja 167 prema kraju, neparna strana i ulica Omladinska od Ivana Jakšića do Sterije Popovića. Takođe sutra, od 10 do 12 sati bez struje će biti polovina Mokrina od ulice Đure Jakšića prema Čoki.