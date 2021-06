Deo Kikinde i Banatske Topole u petak bez struje

Zbog radova na elektro mreži deo Banatske Topole i Kikinde sutra, 11. juna, će biti bez električne energije. Isključenje struje u Banatskoj Topoli najavljeno je od 9 do 10 časova i to u ulicama: Petefi Šandora od Vuka Karadžića do pola ulice. Domaćinstva u Kikindi u ulicama Braće Tatića od Ive Lole Ribara do Kosovske i Kosovskoj od Svetosavske do Uglješe Terzina bez struje će biti od 11 do 12 sati.

Takođe u Kikindi od 12.30 do 13.30 sati električne energije neće biti u ulicama: Kiš Mihalja od Kraljevića Marka do Albertove, Kumanovskoj od Kiš Mihalja do Veljka Petrovića, Miloša Crnjanskog od Kumanovske do Albertove, Veljka Petrovića od Kumanovska do Save Lipovanova, u ulici Albertova od Miloša Crnjanskog do Žarka Zrenjanina i deo Albertove neparna strana od Miloša Crnjanskog do Kiš Mihalja.