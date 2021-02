Zbog orezivanja rastinja sutra od 8 do 12 sati struje neće imati domaćinstva u Kikindi u ulicama Cara Dušana od Čanadske do Braće Sredojev, Braće Sredojev od Cara Dušana do Stevana Sremca i Stevana Sremca od Šabačke do Save Tekelije.