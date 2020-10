Zbog radova na elektro mreži sutra od 10 do 11 sati stanovnici Iđoša i to ulice Nikole Francuski od Milivoja Omorca do sokačeta biće bez struje. Takođe sutra od 13 do 14 sati struje neće imati ulica Milivoja Omorca od Nikole Francuskog do Đure Jakšića.