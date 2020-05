Dečiji i Školski dispanzer od 1. juna u redovnom režimu rada, ali se kovid ambulanta seli u Mikronaselje

Od ponedeljka 1. juna Dečiji i Školski dispanzer vraćaju se na redovan režim rada, gde će se pregledi dece, kao i pre kovid krize, zakazivati kod izabranog pedijatra, putem telefona i obavljati od 7 do 20 sati. Međutim, za decu sa povišenom temperaturom i respiratornim tegobama radiće ambulanta kod vrtića “Miki” u Mikronaselju svakog dana od 7 do 18 sati, navodi načelnica Dečijeg i Školskog dispanzera dr Vesna Tomin.

-Od ponedeljka 1. juna vraćamo se na prvobitni režim rada pre kovid infekcije. Dečiji i Školski dispanzer radiće od 7 do 20 časova. Pacijenti će se prijavljivati i zakazivati kod svojih izabranih lekara, Razlika u odnosu na raniji period je to što ćemo zadržati kovid ambulantu koja će biti premeštena u Mikronaselje. Sva deca koja imaju temperaturu i respiratorne tegobe- kašalj, visoku temperaturu, otežano disanje treba tamo da se jave. Ta ambulanta, kod vrtića Miki, koju smo nazvali kovid ambulanta, radiće od 7 do 18 sati. Tokom celog juna radiće svakog dana, takođe i vikendom. Tamo će moći da bude jedno dete i jedan roditelj sa maskom i rukavicama.Bilo bi dobro da roditelji prvo pozovu telefonom, da se jave kako bismo organizovali pregled tako da se pacijenti što manje susreću. Broj telefona je 316-218.

Nastave u školama nema, a u vrtiće ide mali broj dece. Respiratorne infekcije i gastrointestinalne tegobe kod dece najčešći su razlozi zbog kojih se u ovom periodu roditelji obraćaju pedijatrima.

– Interesantno je to da kako su prestale mere, povećao se broj pacijenata, ne drastično, ali se povećao. Uglavnom su to blage virusne infekcije. Deca imaju temperaturu do 38,5 i simptome gornjih disajnih puteva, uglavnom kijaju, kašlju i to stanje se održava dva do tri dana. Izvestan broj dece se javio sa gastrointestinalnim problemima. To je značajno manje u odnosu na prosečan broj pacijenata koje smo pregledali ranijih godina, ali je veći broj u odnosu period kada su mere bile na snazi- kaže dr Tomin.

U Dečijem dispanzeru su nastavljeni i pregledi za mališane koji polaze u vrtić jer im je potrebna zdravstvena potvrda pedijatra.