Deca heroja sa Košara dobila novi dom “I tata je sigurno srećan zbog nas i naše kuće”.

Blic Fondacija nastavlja da pomaže najugroženie: „Sigurno je i tata srećan što mu se njegova najveća želja ostvarila – da Uki i ja ne moramo da delimo krevet s mamom i da svako ima svoju sobu – da Uki i ja ne moramo da delimo krevet s mamom i da svako ima svoju sobu.“

Ove reči male Milice Pejić (6) iz Beograda razgaljuju dušu, a istovremeno su dokaz da je za iskreni dečji osmeh tako malo potrebno. To „malo“ je delo ljudi velikih srca za koje dečji osmeh nema cenu.

Kako je „Blic“ pisao, Mlica i Uroš prerano su ostali bez oca Saše Pejića, koji je preživeo Košare, ali ga je pre godinu i po dana srce izdalo. Deca su s mamom i nepokretnom bakom ostala da žive u nužnom smeštaju, u malom stanu od 39 kvadrata u beogradskom naselju Beli potok.

Zahvaljujući “Blic fondaciji” i Bratislavu Gašiću, ova porodica dobila je novi dom i baš kao što je Milici u snu rekao tata – konačno imaju sigurnost.

Nakon prevelike boli i patnje sa kojima ih je život odmalena suočio, ovo dvoje mališana dobili su u potpunosti nov i nameštajem opremljen dom, sa dovoljno prostora za igru i učenje. Jednom rečju, pravi porodični kutak za srećno odrastanje.

Blic Fondacija je veoma ponosna što je za ovako kratko vreme uspela da obezbedi dom za još jednu porodicu. Od početka godine ovo je druga porodica kojoj smo obezbedili kuću. Milica i Uroš će sada imati bezbednije detinjstvo zbog čega smo svi mi zajedno srećni. Ovom prilikom htela sam da se zahvalim svim ljudima dobre volje koji su pomogli ovu našu akciju, kao i onima koji su od početka i više godina sa nama tako i onima koji su nam se sada pridružili. Nadam se da će njihov primer svi drugi pratiti i omogućiti nam da brzo i lako obezbedimo bolji život još nekoj deci u Srbiji – izjavila je Ljiljana Knežević, izvršna direktorka Blic fondacije.

Ispred kompanije “Matis” obratio se Dragomir Lazović, direktor te kompanije.

– Čast i zadovoljstvo nam je da ispred kompanije Matis koja već dugi niz društveno odgovorna kompanija, a pre svega srpska kompanija u srpskom vlasništvu, učestvujemo u ovako lepom događaju sa Blic fondacijom i da je na jedan primeren način pomognemo porodici čoveka, tragično preminulog heroja sa Košara. Trudićemo se da i ubuduće ovakvim gestovima i donacijama, pomažemo i učestvujemo u daljim akcijama – rekao je Dragomir Lazović, direktor kompanije Matis – rekao je Dragomir Lazović, direktor kompanije Matis.

I prevoznik Strela Obrenovac, vlasnika Miroslava Nikolića, učestvovala je sa donacijom. Ova kompanija finansijski je pomogla završetak kuće.

Da mu je svaki put srce puno kada vidi da je još jedna porodica zadovoljna i srećna, rekao je i visoki državni funkcioner Bratislav Gašić.

– Svaki put mi je srce puno kad vidim da smo učinili jos jednu porodicu zadovoljnom i srecnom. Hvala Blic Fondaciji, hvala na mogućnosti da sarađujemo i evo ovo je šesta kuća koju zajedno u proteklih sedam, osam godina radimo. Šesnaesta koju moja porodica i ja uz pomoć mojih prijatelja završavamo. Krećemo da radimo i u Brusu, tamo imamo samohranog oca sa dvoje dece, kome ćemo u oktobru završiti kuću. Tako da ne stajemo. Moja poruka danas jeste samo da oni koji spominju revanšizam da se ovako revanširaju svom narodu i ovim porodicama koje to zaslužuju – rekao je Gašić.

Deci nova kuća kao iz bajke

Malo je reči da su mališani bili nestrpljivi da se usele u novu kuću.

– Presrećna sam! – dočekuje nas Milica dok ushićeno trčkara dvorištem i uvodi nas u svoju kuću.

– Sve je tako lepo, kao u bajci. Ovako sam u snovima zamišljala moju sobicu. Jedva čekam da mi dođu drugari iz vrtića, da se igramo u mojoj kući i da pravimo pidžama parti. Mnogo mi se sviđa nova kuhinja. Mami ću da pomažem dok kuva, zajedno ćemo da kuvamo ručak – kaže nam Milica.

Sedmogodišnji Uroš uveliko planira proslavu svog rođendana u novoj kući.

– To sam prvo pitao mamu kada nam je rekla da je kuća gotova. Jedva čekam! Sve mi se sviđa u novoj kući i sve ćemo da delimo kako nas je mama naučila. Konačno mogu da igram fudbal u svom dvorištu. Uz tatu sam zavoleo fudbal i najviše sam voleo s njima da treniram, vodio me je na utakmice… Voleo bih da tata može da me vidi kako igram fudbal u našem dvorištu, ali sam siguran da je ponosan na nas – zadovoljno priča Uroš.

Suze radosnice

Ključ od novog doma sada je u njihovim rukama i taj ključ otvara vrata nade i svetle budućnosti koja ih čeka i koju zaslužuju. Uprkos nenadoknadivom bolu za suprugom, na licu mame Katarine napokon se vidi osmeh i spokoj. Suze, ovog puta radosnice, na licu su ove požrtvovane majke koja sada zna da će moći decu da izvede na pravi put.

Kako kaže za „Blic“, useljenje u novi dom za nju predstavlja ostvarenje iluzije koju su Saša i ona planirali jos od Uroševog začeća.

– Još nisam ni svesna da konačno imamo svoj dom, koji je Sašinom hrabrošću satkan. Naravno da od one garaže koja je bila nismo mogli ni da zamislimo da može ovakva kuća da postane – iskrena je ona.

Orden hrabrosti sada je dobio novi sjaj

Kako ističe Katarina, da nije bilo dobrih i humanih ljudi svega ovoga ne bi ni bilo.

– Počevši od tadašnjeg predsednika opštine Voždovac koji je načinio prvi korak i pokrenuo humanitarnu akciju, zahvaljujući kojoj smo kupili plac i garažu, pa do kumova, rođaka, drugova, prijatelja, mnogo vrednih ruku, ljudi velikog srca. Hvala „Blic fondaciji“ na opremanju ovog prelepog doma, hvala gospodinu Gasšiću koji je svojom humanošću stavio pečat našim snovima i dokazao da ima još vere, ljubavi i nade – emotivna je Katarina.

Svima je beskrajno zahvalna na ogromnoj pomoći moralnoj, finansijskoj, fizičkoj.

– Svaka njihova pomoć je dokaz da heroji žive večno i da Sašina porodica nije zaboravljena! Orden za hrabrost je sada dobio sjaj. Sigurna sam da nas odnekud posmatra i da je ponosan na sve svoje prijatelje i ljude koji su od početka do danas ostali uz njegovu porodicu – kaže Katarina.

Za jednu ženu i dvoje male dece, ističe Katarina, ova kuća znači mnogo, previše.

– Uki i Mia su oduševljeni svojim sobama, napokon ih imaju! Njihov osmeh moj je lek i snaga. Pre samo šest meseci ovakvu sliku ne bih mogla ni da zamislim a kamoli da živim. Saša je stub i temelj ove kuće, nista ne moze njega da nam nadomesti, ali bar će njegova deca imati nadu za neko bolje i vedrije sutra. Naši životi se neće mnogo razlikovati, ali ćemo imati neku sigurniju, zdraviju i komforniju budućnost koju ćemo ispunjavati sećanjima i bezrezervnom ljubavlju – s omsehom na licu poručuje ona.

