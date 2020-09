“Dance and Soul” plesna grupa pokrenula grupu mažoretkinja

U Kikindi dve godine funkcioniše plesna grupa “Dance and Soul”. Okuplja skoro sto devojčica i devojaka koje jedva čekaju da se ponovo javno predstave sugrađanima.

Sport i umetnost spojeni u jednoj disciplini mogući su samo u plesu. Mlade Kikinđanke od pre dve godine, ponovo imaju priliku da u svom gradu uče tehnike plesa i to u grupi “Dance and Soul” o čijoj popularnosti govori podatak da okuplja izuzetno veliki broj devojčica različitog uzrasta.

– Cilj nam je da budemo prepoznatljive u gradu, da održimo plesnu kulturu, nje nije bilo neko vreme u gradu a ja se trudim da je vratim i da je održim. Mislim da uspevam. Za ovu sezonu se prijavilo jako puno dece, trenutno nas je 90 na spisku, otvaramo i novu grupu „Bebe“ za devojčice od 3 i 4 godine. Pošto ih je puno bilo u grupi junior podelili smo je u dve grupe, sad su „Kids“ od 7,8 i 9 godina i “Juniori” su od 10 do 13 godina, kaže Mirna Krnić, osnivač plesne grupe „Dance and Soul”.

Od nedavno, plesna grupa dance and soul pokrenula je sekciju mažoretkinja. Za ovu vrstu plesa već vlada veliko interesovanje a ostavrena je u saradnji sa mažoretkinjama iz Ade.

– Pošto sam započela plesnu saradnju sa Mirnom, a iza sebe imam petnaestogodišnje plesno iskustvo, bila sam član plesnog kluba „Venus plus“ koje su izuzetno razvile plesni stil „mažoretkinje“ i pošto su zaista lepo prezetnovale svoju opštinu, učestvovale na raznim manifestacijama i takmičenjima a Ada je postala i prepoznatljiva po njima, a pošto sam igrom slučaja ja došla u ovaj grad i tu zasnovala svoju porodicu, Mirna i ja smo došle do zaključka da bi Kikindi i te kako trebala plesna grupa mažoretkinja koja bi dostojanstveno predstavljala svoj grad. Obzirom na broj članova koji imamo u školi, mislim da zainteresovanost postoji i što se ne bi oprobali u tome, kaže Aleksandra Đilas, trener u plesnoj školi „Dance and Soul”.

Kikindsku grupu “Dance and Soul” već ste možda imali priliku da vidite u Kikindi a do sada su nastupale na brojnim takmičenjima i osvajale nagrade. U ovom trenutku članice kluba ne mogu da dočekaju da epidemija prođe i da se vrate na javnu scenu. Sve zainteresovane devojčice koje žele da se priključe grupi informacije mogu pronaći na društvenim mrežama.

– Bavim se plesom oko dve godine, volim ples jer učimo razne koreografije, družimo se i idemo na razna takmičenja, kaže Elena Utržen.

– Bavila sam se gimnastikom ali to me nije toliko interesovalo a ovo je kombinovanje, i to mi se mnogo više sviđa, objašnjava nam Milica Tomić.

Nakon uspešno realizovanog prošlogodišnjeg humanitarnog “KI Dance festivala”, plesna grupa “Dance and Soul” sada pravi planove kako da u toku epidemije i mera koja su na snazi organizuje neki vid nastupa. Ideja je da se pokrene “Online Ki dance festival” gde bi takmičarke slali svoje video snimke a naknadno ih žiri ocenjivao i izabrao najbolje. Ipak, svi su složni da bi najbolje bilo da do toga ne dođe i da imaju priliku javno da prikažu sve što su naučile do sad.