“Dance and soul” donirao pulsni oksimetar za dečiji dispanzer

Dečijem dispanzeru uručena je donacija u vidu pulsnog oksimetra kupljenog zahvaljujući prikupljenim prodajom ulaznica „Ki dance festa“ u organizaciji Udruženja sportskog plesa „Dance and soul“.

Kikinđani, deca i roditelji ali i drugi ljubitelji plesa još jednom su pokazali svoju humanost. Nakon što je pre desetak dana održan „Ki dance fest“, organizovan od strane Udruženja sportskog plesa „Dance and soul“ gde je prikupljeno preko 42.000 dinara, sada je Dečijem dispanzeru uručen pulsni oksimetar, upravo ono što je službi za Zdravstvenu zaštitu dece i omladine i bilo potrebno.

– Ja sam i prošli put kada smo organizovali „Ki dance fest“ rekla da želim da ovo bude tradicija u našem gradu, i eto, prošli put zbog korone nismo mogli to da realizujemo, ove godine smo uspeli da organizujemo „Ki dance fest“ i od prikupljenog novca sa ulaza, 42.400,00 dinara, kupili smo pulsni oksimetar. To je bio naš dogovor sa doktorkom Draganom Grujić, oni su zadovoljni, mi smo zadovoljni. Nastavićemo sa ovom akcijom i narednih godina, kaže Mirna Krnić iz Udruženja sportskog plesa „Dance and soul“.

– Hvala grupi „Dance and soul“, i pre svega hvala deci. Uživali smo gledajući ih to veče. I sada sabiramo utiske. Hvala i nastavnicama njihovim koje ih pored toga što ih uče plesu, zdravim stilovima života uče i dobročinstvu i humanosti. Svaki poklon je dobrodošao, ali kad je to od dece onda je to nešto specijalno. Zašto!?Zato što smo mi taj njihov čin prepoznali kao nešto da su oni prepoznali našu požrtvovanost za njih. Od sredstaava je kupljen pulsni oksimetar koji je isključivo za pedijatrijsku populacijui svakako će unaprediti i olakšati naš posao, kaže dr Dragana Grujić, načelnica Službe za zdravstvenu zaštitu dece i omladine.

Dance and soul funkcioniše od 2018.godine i okuplja 120 mladih Kikinđanki i Kikinđana. Raspoređeni su u 8 grupa, uzrasta od 4 do 15 godina.

– Nadam se da nas pandemija neće ovog puta zaustaviti da se predsatvimo našoj publici. Sa mažuretkinjama imamo stvarno planova što se tiče tih nekih manifestacija jer toga u našem gradu nikad nije bilo, spremamo se i čekamo prvu priliku da se predstavimo. Takođe nadam se da ćemo i sledeće godine organizivati plesno takmičenje, imamo puno planova da radimo i razvijamo se. Mirna Krnić, Udruženje sportskog plesa „Dance and soul“.

Služba za zdrastvenu zaštitu dece i omladine Kikinde je solidno opremljena, ali za sve one koji su spremni da pomognu uvek se pronađe nešto što je potrebno kupiti radi unapređenja rada službe.