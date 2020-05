Covid 19 utiče na mentalno zdravlje

Infekcija Covid 19, vanredno stanje, zabrane kretanja, ostavljen po strani društveni život i sportske ili kulturne aktivnosti, u mnogome su za prethodna dva meseca promenile naše živote.

I dok su se na jednoj strani mnogi vratili uobičajenim aktivnostima postoji veliki broj onih koji žive u grču i ne mogu da se povrate normalnim okolnostima.

Korona virus je u jednom trenutku paralisao čitav svet. Ublažavanjem mera, život je polako počeo da se vraća u normalu i dok su se, posebno mladi prelako, čak previše lako vratili starim navikama, postoji armija ljudi zatvorena u svojim domovima koja i dalje ima strah od izlaska iz kuće, odlaska u nabavku ili običnu šetnju prirodom.

– Ja bih stvarno prvo najpre pohvalila mlade za ovaj period koji je iza nas, oni su se pokazali kao izuzetni volonteri, kao humani i odgovorni. To što se primeti da se puno mladih vidi na ulici a da se ne pridržavaju ovih mera, ja bih to povezala u kontekstu njihove razvojne faze. Njihova osnovna potreba je potreba za vršnjačkim kontaktima, za održavanje vršnjačkih odnosa, a oni su bili skoro dva meseca uskraćeni za to tako da su oni popupštanje mera jedva doživeli. Druga stvar vezana za njihov razvoj je što su mladi skloni da podcenjuju nivo rizika a da precenjuju svoju sposobnost suočavanja sa tim rizikom. Moja sugestija je da autoriteti, porodica, roditelji, škole, pričaju vrlo otvoreno sa mladima na ovu temu i da insistiraju na korisnim vrednostima i ponašanjima, a da pri tom i sami poštuju to, kaže Tatjana Tanović, psiholog Centra „Poveži se“.



Racionalan strah zbog virusa korona je normalan, ali gde je granica između normalnog i preteranog straha. Šta ako je strah prešao nivo uobičajene i normalne uznemirenosti. Preplavljenost strahom je kod dela stanovništva dovela do potpune isključenosti za dešavanja oko sebe.

– Ja mogu da iznesem neke naučne činjenice koje govore koje to osobine doprinose da se ljudi bolje nose sa krizom. Pre svega da su ovoj krizi dali određeno značenje, da su je razumeli. Ti ljudi su usmereni na rešavanje ove situacije, rešavaju ono što mogu da reše a ono što ne mogu su prihvatili. Ovi ljudi imaju visok nivo tolerancije na neizvesnot, stprljivi su sa onim nepoznatim što ih čeka. Ako se teško nosite sa krizom, teško da se odjednom situacija može promeniti, neophodan je proces učenja ovih veština da bi se bolje nosili sa stresom. Ja ohrabrujem ljude koji se teško nose sa situacijom da potraže psihološku pomoć jer tu će dobiti ono što im je neophodno, dodaje Tanovićka.

Centar „Poveži se“ pruža besplatnu online psihološku podršku ponedeljkom i petkom, a sve informacije dostupne su putem „Facebook“ stranice ili broja telefona 069 435 26 86 . Do sada je velik broj sugrađana zatražio psihološku pomoć jer ne treba bežati od toga da je korona virus ostavio posledice i na naše mentalno zdravlje.



– Ovaj period je jedan veliki test za građansku odgvornost, zrelost i etičnost. Svi moramo da budemo samodisciplinovani, da se odričemo zadovoljstava kojima bi rado poleteli, da moramo da budemo solidarni, empatični i zahvalni onima koji nam pružaju pomoć. Ono što nama korona kriza poručuje je da svi moramo postati svesni da smo deo zajednice. Nikako ne možemo biti samodovoljni egocentrični i egoistični pojednici, dodaje Tatjana Tanović.

Dok mi kao pojedinci , epidemiju ne možemo konrolisati, strah je nešto na šta možemo uticati. Često je dovoljan lek za strah samo pridržavanje uputstava nadležnih i uvažavanje mera, kako bi zaštitili sebe i ljude oko sebe.