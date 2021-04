Članovi Savate kluba “Arena” iz Iđoša osvojili su osam medalja na prvenstvu Vojvodine u savate boksu, disciplina assaut.Zlatne medalje osvojili su: Lazar Koldan, stariji pionir u kategoriji do 30kg, kao i kadeti Ognjen Konstantinov u kategoriji do 45kg, Mateja Fekete u kategoriji do 56kg i Iboja Takač, u kategoriji do 39kg.

Srebrna odličija osvojili su stariji pioniri Tea Ilijev i Teodor Fekete, dok su bronzane medalje doneli Jožef Takač, mlađi junior i Stevan Tatomir, stariji pionir.