Čičojka, beli luk i jabukovo sirće i zdravlja biće…

Česti virusi, respiratorne infekcije disajnih organa opredeljuju sve one koji vode računa o svom zdravlju da se okrenu ka prirodnim, potvrđenim lekovima. Beli luk, čiji je zdravstveni učinak toliko puta potvrđen na kikindskoj Zelenoj pijaci staje od 350 do 450 dinara

Drugi mesec u godini je na početku svog februarisanja uspeo da nam dokaže da ga s pravom zovu Deda sečko, i to pokaže dovodeći vetar, takozvanog Suludnjaka, da nam oduva i misli, što bi rekla jedna Caja, vetar koji vraća decu iz četvrtog u treći razred. Mislili smo doneće i mraz i sneg, minus deset u najmanju ruku, ali ništa. Virusi caruju, gripe na sve strane, te se pošten čovek opredeljuje za alternativu, koju nablavlja na Zelenjaku i to u vidu belog luka, kao preventivno i obavezno sredstvo.

Ukoliko se sitno iseckaju dva režnja belog luka i ostave u decilitar vruće vode i ostavi da odstoji nekoliko minuta i potom popije poput čaja, moguće je pročistiti disajne puteve i izboriti se sa upornim kašljem. On efiksno deluje na smanjenje povišenog krvnog pritiska. Može se uzimati i kao svež i kao skuvan, a Kikinđani to dobro znaju.

Osim belog luka na Zelenjaku je danas bila dobra ponuda crnog luka po ceni od 40 do 60 dinara, krompira po 50 do 60 dinara, šargarepe od 30 do 60, zeleni od 100 do 130 dinara, mlade salate po 40 dinara, kupusa do 40 dinara, kiselog kupusa koji prodavan i rezani i u glavicama po ceni od 120 dinaradok su za celer pijačari tražili od 30 do 80 dinara, za koren.

Za one koji vole da pripremaju punjenu papriku u februaru, ovo pomalo luksuzno povrće stajalo je danas 330 dinara. Paradajz, kako objašnjavaju na tezgo broj 6 se dobro prodaje tokom cele godine, te ga imaju i danas po ceni od 240 dinara, kao i tikvice koje su prodavane za 200 dinara. Domaća supa, danas je prodavana po ceni od 50 do 60 dinara kesica, slatka tucana paprika 110 do 150 dinara, kao i ljuta, a bilo je moguće naći i po ceni od 110 dinara.

Kada je voće u pitanju, jabuke su stajale od 50 do 130 dinara, mandarine 150 kao i limun, dok su narandže prodavane po ceni od 180 dinara.

Danas još koju reč o zdravlju, te pričamo sa sugrađaninom Janošom Todorom, koji godinama osim belog maka iznosi i neobičnu, ali baš zdravu biljku ovog podneblja, za koju ima preporuku za sve koji vode računa o svojoj zdravstvenoj slici.

I za sam kraj, jabukovo sirće koje pomaže u smanjenju krvnog pritiska i pomaže ljudima koji pate od alergije, artritisa, hronične malaksalosti, gripa, gihta.

Koristi se u vidu obloga i kao sredstvo za utrljavanje kod proširenih vena i reumatskih bolesti. Otklanja osećaj umora, grčeve i bolove u mišićima, a na kikindskoj pijaci ga ima i to po ceni od 250 dinara.