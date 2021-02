Budi kao Marina, upiši Vojnu školu

Ako imate đaka u kući koji razmišlja o upisu u Vojnu srednju školu ili Fakultet, odnosno Vojnu Akademiju, pogledajte kakva su iskustva onih koji te škole već pohađaju.

Ministarstvo odbrane Republike Srbije raspisalo je konkurs za upis za 200 budućih kadeta Vojne akademije i 40 Medicinskog fakulteta VMA, kao i 90 učenika Vojne gimnazije i 60 učenika Srednje stručne vojne škole. Budući učenici imaju priliku da posete sve škole u narednom peridou i upoznaju se sa sistemom školovanja a samu prijavu podnose u lokalnom nadležnom centru Ministarstva odbrane, u Kikindi u Domu vojske u ulici Kralja Petra I 37.

– Svi naši kandidati moraju da ispune opšte i posebne uslove. Nije to ništa teško, nije to ništa posebno. Bitno da su kandidati državljani Republike Srbije, da su zdravstveno sposobni za vojne škole, da savladaju proveru fizičke sposobnosti i proveru znanja iz oblasti u zavisnosti od škola za koju konkurišu. Ne može svako da bude učenik naših vojnih škola, potrebno je da prođu određenu selekciju. Kandidati osim provere znanja i fizičke sposobnosti moraju da budu i psihološki i zdravstveno sposobni za vojnu školu. Pored te selekcije tu je i bezbednosna selekcija što znači da svi kandidati moraju da zadovolje bezbednosne kriterijume za upis u vojne škole, kaže za TV Kikinda potpukovnik Danko Rondović iz Studentske službe Vojne Akademije.

Pohađanje vojnih škola ima brojne prednosti, među kojima je tradicionalno dobro obrazovanje koje spaja praksu i teoriju, školovanje je potpusno besplatno. Učenici dobijaju stipendije koje, pomenimo, na vojnoj akademiji iznose od 14.000 do 20.000 dinara.

– Mi smo pokušali da motivišemo naše kadete tako da kadeti koji postižu odličan uspeh odnosno imaju prosek 8 i veći, imaju povećanje stipendije od 10 do 20 procenata, u zavisnosti od proseka, tako da je to još jedan lep motiv, pored besplatnog školovanja, ishrane, udžbenika, polaganja vozačkog ispita imaju i stipendiju koja nije mala, dodaje potpukovnik Rondović.

Na drugoj godini Vojne Akademije je i naša sugrađanka Marina Kresoja. Za njen karakter, vojna Akademija je bila pun pogodak i zadovoljna je izborom koji je napravila pri upisu ove škole.

– Pre svega odlučila sam se za Vojnu akademiju jer sam oduvek volela disciplinu, red i rad i zbog ljubavi prema zemlji u kojoj živim. Moram priznati da sam se dosta dugo pripremala za prijemni ispit. Dosta sam spremala matematiku, fizičko, kaže kadetkinja Marina Kresoja iz 144 klase Vojne Akademije, inače Kikinđanka.

Već nakon završene osnovne škole đaci imaju priliku da upišu ili vojnu gimnaziju ili Srednju stručnu vojnu školu. U tom uzrastu je značajan uticaj vojnog obrazovanja na oblikovanje karaktera i usmeravanje na pravilan razvoj.

– Pre svega to su prijatelji koje steknete i ostanu Vam za ceo život. Svi smo zajedno, imamo iste probleme, nerviramo se oko toga iako su to sitni problemi, a narav no sve je moguće postići i sve vas to zbliži, objašnjava kako je u Srednjoš vojnoj školi učenik desetar Luka Ivković iz 49. klase.

Godinama unazad interesovanje za upis u vojne škole je značajno, a veći broj kandidata omogućava selekciju kvalitetnijih kandidata.

– Posle emitovanja serije „Vojna akademija“ naša popularnost je znatno porasla i imali smo i do 15 kandiata za jedno mesto. Sada taj broj varira od 3 do 5 kandidata na jedno mesto. Opet naglašavam da ne može svako da bude u vojnim školama, selekcija je teška i rigorozna. Svake godine popunimo broj mesta koje raspišemo, dodaje potpukovnik Rodnović.

Vojna Akademija, najpopolarnija vojna škola akreditovala je novi studijski program – Kopnena vojska čije će izlazno zvanje biti diplomirani oficir. U ponudi su brojni tehnički profil vezani za vojno-mašinsko i vojno-elektronsko inžinjerstvo, vojno-hemijsko inžinjerstvo i za logistiku odbrane. Takođe, novina ove godine biće novi studijski profil na vojnom-vazduhoplovstvu, koji će trajati četiri godine i izlazni stepen biće diplomirani mašinski inženjer. Dakle, tokom školovanja budući vojni piloti završiće osnovnu pilotsku obuku, a nakon završetka Vojne akademije, kada odu u svoje jedinice, dobiće i naprednu pilotsku obuku. Pored brojnih benefita koje nudi školovanje pri vojsci Srbije, ne manje značajna je i konstantna mogućnost karijernog usavršavanja. Detalje o konkursu za upis u vojne škole možete pogledati na sledećem linku: http://www.mod.gov.rs/konkursi-za-upis-u-vojne-skole