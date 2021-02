Brza saobraćajnica važna, ne samo za investitore, već i za ljude i unapređenje života

Izgradnja puta Sombor- Kikinda doprineće investicionom jačanju ova dva, ali i svih drugih mesta koja se naslanjaju na ovu brzu saobraćajnicu, a ujedno će doprineti jačanju odnosa Sombora i Kikinde na svim poljima.

BRZA SAOBRAĆAJNICA KIKINDA SOMBOR ČIJA ĆE IZGRADNJA POČETI U SEPTEMBRU PRIORITETNI JE PROJEKAT ZA KIKINDU, REKAO JE NIKOLA LUKAČ, GRADONAČELNIK. PUT SE PROJEKTUJE ZA KRETANJE VOZILA BRZINOM OD 100 KILOMETARA NA SAT, U ČETIRI VOZNE TRAKE ŠIRINE OD PO 3,5 METARA

Između Kikinde i Sombora je nepunih 130 kilometara. Ipak, saradnja ali i lično povezivanje pojedinaca između ova dva grada nije dovoljno razvijena, a razlog tome je između ostalog i loša putna povezanost. Stvari se na tom polju menjaju i to već od septembra. Za izrgadnju brze saobraćajnice između Kikinde i Sombora, tačnije od Nakova do Bačkog Brega, Vlada Republike Srbije je za ovu godinu izdvojila 100 miliona evra a plan je da saobraćajnica bude puštena u rad polovinom 2023. O značaju ove saobraćajnice govorili su u emisiji „Sučeljavanje“ Radio televizije Vojvodine, gradonačelnik Kikinde Nikola Lukač i gradonačelnik Sombora Antonio Ratković.

– Veoma velik strateški projekat koji će spojiti istok i zapad Autonomne pokrajine Vojvodine. To je jedna šira slika povezivanja od Temišvara ka Mađarskoj i ako se napravi krak koji bi trebalo da bude urađen, povezivanje sa Hrvatskom. Država Srbija, predsednik Aleksandar Vučić apsolutno je to prepoznao, zajedno sa saradnicima, saslušao naše ideje i naravno prepoznalo se to. Spojiće ne samo Kikindu i Sombor već i ostale lokalne samouprave na tom putu, podićiće se investicioni potencijali ova dva velika grada, objašnjava Nikola Lukač, gradonačelnik Kikinde.

– Brza saobraćajnica je apsolutni prioritet svih nas. Ono što je bitno je se pomaci vide iz nedelje u nedelju. Sa projektantima smo u kontaktu na nedeljnom nivou, nema zastoja i sve ide tempom koji je zacrtan, kaže Antonio Ratković, gradonačelnik Sombora.

Pored brze saobraćajnice, Nikola Lukač je među najznačajnijim kapitalnim projektima čija će realizacija početi u 2021.godini izdvojio i fabriku vode. Potpisivanje ugovora očekuje nas krajem marta a potom 2,5 godine realizacije igradnje.

– U martu je potpisaivanje ugovora a onda počinje da teče rok od 828 dana kada ćemo kreditom KFW banke, jednim delom donacijama i uz pomoć Vlade Republike Srbije uložiti 10 miliona evra u novu fabriku vode i nadam se da ćemo višedecenijski problem rešiti na način kako dolikuje građanima Kikinde, zaključuje Lukač.

U Kikindi je do danas završena rekonstrukcija 45 odsto vodovodne mreže, a to je izuzetno važna karika u lancu izgradnje fabrike vode. Lukač dodaje da se tu neće stati već je namera da se u selima izgrade mini postrojenja koja bi svim građanima podjednako pružila mogućnost da imaju zdravu pijaću vodu.