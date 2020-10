Broj pregleda u febrilnoj ambulanti Doma zdravlja i dalje visok, zastupljene respiratorne tegobe

Epidemiološka situacija u Kikindi i dalje je stabilna, mada je oprez u ovom trenutku kada virus cikruliše neophodan. Broj aktivnih slučajeva obolelih od Covid 19 infekcije je 11 i ne odstupa veliko od pre nedelju dana kada ih je bilo 8. U kikindskoj bolnici i dalje je hospitalizovan jedan pacijent. Pacijentkinja, inače medicinski radnik, koja je zbog virusa korona hospitalizovana prošle nedelje, prebačena je na lečenje u Klinički centar Vojvodine zbog pogoršanja kliničke slike ali je njeno stanje stabilno i nije na respiratoru. Na rengenskom snimku nije dolazilo do poboljšanja nakon ukazane terapije pa je to razlog za upućivanje u novosadsku kliniku. U međuvremenu je u bolnici hospitalizovana pacijentkinja stara 87 godina koja je i sada na stacionarnom lečenju u Kikindi i njeno stanje je za sada stabilno. U kikindskoj bolnici je pre desetak dana, kako potvrđuje dr Stoisavljević, direktor bolnice, preminula pacijentkinja kod koje je potrvđeno prisustvo korona virusa. Žena stara 86 godina, inače srčani bolesnik primljena je u bolnicu zbog srčanih tegoba, tada joj je uzet bris na Covid ali je pacijentkinja preminula, kako navodi dr Stojisavljević zbog kardiovaskulatnih tegoba. Statistički, to je osma žrtva korona virusa u Kikindi a pored njih tu su i dr Branislav Blažić i sugrađanka sa zdravstvenim osiguranjem iz Slovenije koja iako Kikinđanka ne ulazi u ovu statistiku.

U Covid ambulatni Doma zdravlja na dnevnom nivou obavi se preko 40 pregleda i skoro isti broj brzih testtova na Covid. Javljaju se uglavnom pacijenti sa respiratornim tegobama, sa povišenom temperaturom, malaksalošću, bolovima u zgobovima i mišićima, glavoboljom. Tokom protekla tri dana nije bilo pozitivnih na Coronu u ovoj ambulanti a kako kaže dr Milena Ćendić, po proceni lekara se jedan do dva pacijenta dalje šalju na regnen pluća i dalje analize u Covid centar bolnice.