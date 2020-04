Broj obolelih u Vojvodini linearno opada

Osim informacije da broj obolelih u našoj pokrajini opada, još dve važne poruke upućene su sa današnje konferencije kriznog štaba AP Vojvodine. Prva je da naš zdravstveni sistem nije stao i da se i u ovoj situaciji obavlja značajan broj intervencija lekara koje nisu povezane sa Covid pacijentima, a druga je da Vojvodina ima svega 0,85 odsto preminulih na 100.000 stanovnika, rezultat kakav ni jedna zemlja nije zabeležila.

Na teritoriji AP Vojvodine u poslednja 24 sata testirano je 345 osoba. Korona virus potvrđen je kod 14, što potvrđuje da postoji linearan pad broja obolelih. Do sada je u severnoj pokrajini testirano 5.581 osoba, a od početka obolevanja pozitivno je bilo 562. U Kliničkom centru Vojvodine sa jutrošnjim presekom, leči se 84 pacijenata kod kojih je dijagnostikovano prisustvo virusa sarv cov 2 . U odnosu na jučetrašnji dan iz ove zdravstvene ustanove otpušteno je 20 pacijenata a od proglašenja pandemije na kućno lečenje upućeno je 119 pacijenata. Pokrajinski sekretar za zdravstvo Zoran Gojković rekao je da zdravstevni sistem u Vojvodini nije stao uprkos tome što je sve podređeno pandemiji i da je u poslednjih 17 dana u primarnoj zdravstvenoj zaštiti obavljeno više od 290 hiljada pregleda I intervencija.

– Sad ću da kažem: ja sam ponosan na zdravstveni sistem Vojvodine, na zdravstvene radnike Vojvodine. Zašto to da ne kažemo, Vojvodina ima 0,85 građana koji su nažalost preminuli na 100.000 stanovnika. To niko nema u Evropi. Jedna Nemačka ima 5 na 100.000, to je u odnosu na Vojvodinu 500 posto više. Jedna Belgija ima blizu 50 na 100.000 stanovnika, rekao je Zoran Gojković, pokrajinski sekretar za zdravstvo.

Osmoro pacijenata koji su na lečenju u Kliničkom centru Vojvodine nalazi se na respiratorima. U poslednja dva dana nije preminuo nijedan pacijent, pa je i dalje ukupan broj onih koji su se lečili u KCV-u a koji su preminuli 17. Direktorka ove zdravstvene ustanove istakla je da su gojazni u posebnom riziku. U ovoj situaciji dolazi do poklapanja dve pandemije, pandemije gojaznosti I pandemije covid.

– Češće su komplikacije i češća je potreba za mehaničkom ventilacijom. Klinička slika je pod puno težim i bržim scenarijumom nego kod pacijenata koji nisu gojazni. To je za nas posebno bitno jer je Vojvodina posebno prepoznata kao regija se velikim brojem gojaznih, rekla je Edita Stokić, direktorica Kliničkog centra Vojvodine

U Hali 1 “Novosadskog sajma” smešteno je 127 pacijenata koji su u dosta dobroj kondiciji i spadaju u pacijente sa blagom kliničkom slikom. Iz ove privremene bolnice juče je otpušteno 35 lica.

– Pacijenti smešteni na novosadskom sajmu ili imaju blage ili nemaju simptome bolesti. U svakom slučaju imaju najmanje tegobe. Bolnica je uređena po svim propisima, objasnio je prof. dr Vladimir Kljajić, rukovodilac privremene bolnice “Novosadskog sajma”

Izjave koje se mogu čuti poslednjih dana da smo pobedili virus, da se mere popuštaju, a u isto vreme da se distanciramo, nosimo maske, ne opuštamo, dovode do zabune primetili su novinari na današnjoj konferenciji kriznog štaba Vojvodine. Vanredno stanje uvedeno je kada je broj zaraženih iznosio 40 a mere se popuštaju sa više od 7000 obolelih. Sekretar Gojković je ove činjenice prokomentarisao rečima da nije gotovo.

– Mere se uvode kada raste broj obolelih a popuštaju kada pada broj. Ovo što smo uveli su posebni slučajevi kojima pokušavamo da vratimo život u normalu što ne znači da sa neodgovornim ponašanjem kriva može da počne da raste što će dovesti do ponovnog uvođenja restriktivnih mera. Život ide dalje, ne može da stane. Do Usrksa smo imali, za tih 6 nedelja 1543 bebe rodjene u Vojvodini. To je ono što hrabri jer život pobedjuje. zaključio je Gojković.

Mere u Vojvodini poklapaće se sa republičkim da ne bi dolazilo do opuštanja stanovništva iako je slika nešto bolja nego u centralnoj Srbiji. Od ukupnog broja obolelih čak 50 odsto su respiratorno asimptomatski I to jeste najveći izazov za, pre svega, epidemiologe.

Najveći broj zaraženih je očekivano u najvećim gradovima – Novom Sadu, Zrenjaninu, Pančevu i Subotici. U severnom banatu pozitivno je 37 osoba.