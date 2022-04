Brankica Zarić nastavlja da niže uspehe, čekamo sledeći

Sugrađanka Brankica Zarić koja je u sastavu ženske seniorske reprezentacije osvojila zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu održanom u Norveškoj, vratila se u Kikindu da uspeh proslavi sa svojom porodicom ali već kreću pripreme za predstojeća takmičenja.

Brankica Zarić, ponovo je potvrdila titulu naše najtrofejnica streljašice. Na Evropskom prvenstvu ekipno je došla do zlata i tako svojim medaljama sa evropskih i svetskih prvenstava u gađanju pištoljem dodala je i ovu osmu medalju. Brankica koja je poznata po svojoj skromnosti podelila je sa nama utiske o takmičenju, ciljevima, budućim planovima.

– Baš kažem tog dana nedostaje mi samo zlato. Imam srebro i bronzu i eto sve se izdešavalo da bude zlato. Na ovom takmičenju sam videla da treba još mnogo više da radim. Mnogo više odricanja, ja se stvarno trudim ali vidim da nedostaje još malo. Jeste da je ovo ekipno zlato, ali mogla sam u pojedinačnom bolje. Imala sam lošiji start, na kraju kako sam uspela da se smirim unutar sebe bilo je to dobro, ali nedostajalo mi je još pet krugova, kaže Brankica Zarić.

Brankica kaže da nije bilo nekog velikog slavlja mada je činjenica da svi smatramo da ovakav uspeh retki dostignu i da ga treba maksimalno proslaviti. Ipak, prizemnost je njena vrlina.

– Ja sam skormna, ako ste gledali i snimak sa finala, nas tri smo se samo na kraju finala pozdravile, pozdravile publiku, i to je to. Ne treba da se uzdižemo, nije tu kraj. Ako se mnogo podignemo nakon nekog uspeha, nije to dobro. Treba ostati prizeman, zaključuje.

Sledi turnir u Mađarskoj početkom maja, a svetsko prvenstvo oktobra.

– Videla sam koje su mi greške u tom pojedinačnom kad sam gađala i to želim da popravim. Ako to uspem mislim da će rezultati skočiti za pra krugova. E sad treba uspeti sve to, održati nivo, nama sat i 15 minuta traje meč, 60 dijabola, pre toga je proba, treba ostati skoncentrisan svo to vreme. Neću da ističem neke svoje ciljeve. Samo da otpucam svoj maksimum, ako uspem. Trudiću se svakako da se dokažem, da me izaberu za svetsko prvenstvo. Ako uspem da ispravim sve te greške koje sam sada videla, to će biti to, kaže Brankica.

Pitali smo Brankicu i da li nastavlja da trenira u SD „Novi Sad 1790“. Iako o tome nije mnogo govorila činjenica je da predstoje neki prelomni trenuci u narednom periodu.

– Teško je biti žensko, uspešan, a da nemaš neku podršku, neko da Vas pogura, jasna je Zarićeva iako nije mnogo rekla.

U kratkom razgovoru sa Brankicom shvatite da stojite pred najboljima na svetu, jer upravo takvi poseduju naravno na jednoj strani uspeh, ali i kvalitete poput smirenosti, upornosti, velikog srca.