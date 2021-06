Bogata ponuda voća i povrća na zelenoj pijaci

Hladno vreme koje smo imali do kraja maja i neuobičajeno visoke temperature u junu odrazilo se na prinos kajsija, breskvi, višanja, trešanja, pa i šljiva bude ispod svakog proseka. Kajsije su najteže podnele nepovoljne vremenske prilike i većina ih je izmrzla. Trenutna cena na zelenoj pijaci za kilogram kreće se od 200 do 350 dinara.

Ima i onih kojima su trešnje prerodile, a takvi voćanjci su retki. Sa druge strane cena višanja koje polako prolaze i dalje je 150 dinara kada se kupuje veća količina, a 180 na malo.U ponudi su dinje i lubenice iz uvoza.

Pored paradajza i krastavaca u ponudi je i keleraba, mlad grašak, paprika babura, mlada zelen i šargarepa.Keleraba se prodaje po ceni od 50 dinara za komad, karfiol je 160 dinara za kilogram, mlad krompir je od 40 do 50 dinara za kilogram, paprika babura je 180, dok je spanać poprilično poskupeo tako da je za količinu neophodnu za jedno kuvanje potrebno izdvojiti 100 dinara. Tikvice su 50 dinara za kilogram, dok je crni luk 70 dinara za kilogram. U zavisnosti od veličine jaja su od 10 do 13 dinara.Prve breskve su od 150 do 200 dinara,a jabuke su od 100 do 120 dinara.