Bogat sadržaj “Sovembra”: U Narodnom muzeju otvorena izložba o sovama

Sove Kikindu svetu preporučuju- slogan je i ovogodišnjeg “Sovembra”, meseca posvećenog sovama utinama. Pod okriljem Turističke organizacije Kikinde, u njegovo obeležavanje uključio se najveći broj institucija do sad. U Narodnom muzeju otvorena je izložba o sovama, a posetioci su u prilici da učestvuju i u radionicama, kao i da pogledaju animirani film “Mudri zimuju u Kikindi”. Izložba i radionice otvoreni su do kraja meseca, od utorka do subote, od 10 do 20 sati.

Edukativne priče, foto safari, film o pticama, kviz, likovni konkurs, koncert – neki su od sadržaja “Sovembra”. U saradnji sa Društvom za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, prvo brojanje sova uslediće 26. novembra.

