Bogat program tokom jula u Narodnom muzeju

Nakon pauze u organizovanju događaja nastale usled epidemije virusa korona Narodni muzej realizovaće niz aktivnosti u julu. Jedna od najznačajnijih događaja tokom ovog leta biće arheološko iskopavanje koje je podržalo Ministarstvo kulture i informisanja sa 700.000 dinara.

-Mokrinska nekropola jedna od najpoznatijih u našoj zemlji i datira iz ranog bronzanog doba. Ona je poslednji put iskopavana 1969. godine u saradnji sa “Smitsonijan“ institutom iz Vašingtona. Želimo da 50 godina kasnije uradimo arheološko iskopavanje na malom uzorku, da primenimo nove naučne metode i dođemo do zaključaka do kojih nije bilo moguće doći šezdesetih godina prošlog veka – istakla je Lidija Milašinović, direktorica.

Projekat se realizuje u saradnji sa „Biosens“ institutom iz Novog Sada. Prilikom istraživanja planirane su radionice za decu u Mokrinu i Kikindi. Drugi deo projekta realizovaće se naredne godine kada će biti predstavljeni rezultati arheološkog istraživanja. Suvača koja je revitalizovana u okviru projekta „Mlinovi koji melju-putevi koji spajaju“ svakodnevno je otvorena za posetioce svakog dana od 10 do 16 sati, a njen dan biće obeležen 11. jula.

Letnji kamp za decu „Kikinda od A do Š“ ove godine trajaće od 7. jula do kraja septembra. On se bavi lokalnim nasleđem, a deca će imati zadatak da pronađu mesta koja su na radnom listu i nacrtaju ono koje im je najzanimljivije.

Autorka izložbe „Dakle, vi ste taj Uroš Predić“ Olivera Skoko organizuje stručno vođenje kroz izložbu biće 17. i 24. juna od 17 sati, dok će radionice za osnovce i srednjoškolce biti realizovane 19. odnosno 26. juna.