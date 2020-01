Bogat program kikindskog Kulturnog centra, u najavi

I ove godine u KC najavljuju kvalitetna kulturna dešavanja, koja će biti organizovana u svečanoj sali, u galerijskom prostoru, u samom dvorištu, ispred centra, ali i u Narodnom pozorištu.

Kako naglašava direktorica centra Tanja Nožica, prilikom planiranja svih aktivnosti, osnovno čime se rukovode to je potreba da sve generacije budu obuhvaćene. Prvi događaj u okviru januara, kada je relativno zatišje na gotovo svim kulturnim platformama, kako Nožica dodaje je izložba radova Ilije Mrkajića „Ikone“ koja će biti postavljena 24.januara:

-Imamo projekcije francuskog filma, 27, 28, 29. i 30. januara. Takođe imamo promociju dečje knjige, Uroš Petrović, 30. januara, to smo organizovali za decu. U februaru imamo Smotru recitatora, zatim izložbu crteža Zrenjaninca, Svetozara Angela, radi se o stripu. On to radi, to je nešto novo. U februaru nas očekuje ponovni susret sa Simunidom Milojković i predstava “Ljubav u doba kokaina”. U martu, u prvim danima već počinje organizovana nedelja posvećena ženi, a u planu je i seminar na temu „Feng šui“.

Na kraju prvog tromesečja, već se, s početka aprila polako planira i organizacija poznatih manifestacija KC poput „Kikindskog sajma“, „Pozdrava proleću“, ali i standardnih letnjih, poput „Dečje pijace“ ili „Zmajevih dečjih igara“.