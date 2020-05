Biblioteka ponovo otvorena za korisnike

Posle Narodnog muzeja i jedna od najstarijih ustanova kulture u Kikindi Narodna biblioteka “Jovan Popović” ponovo je počela da radi sa svojim članovima. Iako su zaposleni bili angažovani i tokom protekla dva meseca korisnici nisu mogli da iznajmljuju knjige, istakla je Radmila Perović, direktorica Narodne biblioteka “Jovan Popović” .

-Sa korisnicima radimo pridržavajući se svih mera prevntive i zaštite koje su na snazi. Čitaoci prilikom dolaska u našu ustanovu moraju imati maske I rukavice, ali mi još uvek nismo sigurni kako se skladišti građa odnosno knjige koje čitaoci vrate nakon što su ih pročitali. Predlog je da se one drže u izolaciji od 24 do 72 sata. Mi ćemo knjige držati u izolaciji 72 sata, dezinfikovaćemo ih koliko to papir dopušta – rekla je Radmila Perović.

Ulazak u sam objekat nije dozvoljen tako da su postavljeni infopultevi za decu i odrasle na ulazu u samu zgradu.Dokle god su postojeće mere na snazi radiće se sa korisnicima na ovaj način. Radno vreme je od 8 do 16 sati.Čitaonica nije otvorena za korisnike jer nema spoljašnju ventilaciju i relativno je mala. Pored gradske otvorene su i biblioteke u selima i to u Mokrinu, Nakovu, Banatskoj Topoli i Bašaidu. U seoskim ograncima radno vreme za rad sa čitaocima je od 8 do 12 časova.