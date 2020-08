“Banatski kulinari” kad se pojave, ostali se pakuju

Često od Kikinđana možete čuti da se u našem gradu ništa ne dešava, da je dosadno i nema nikakvih događanja. Da bi se to promenilo, potrebno je da se sami uključite i pronađete ono što bi Vas ispunilo. Naša TV ekipa se juče na Starom jezeru uverila da itetkako ima sugrađana koji sebi znaju da ispune vreme a razmišljamo i o pokretanju nove rubrike koja će Vam približiti aktivne sugrađane i njihovu angažovanost.

Danas govorimo o Banatskim kulinarima.

Iz samog imena udruženja Banatski kulinari jasno Vam je da se radi o grupi entuzijasta koja pre svega voli da kuva. Ali ne samo da vole nego su izuzetno uspešni u tome. Ovi pehari govore o njihovim postignutim uspesima, a sa svakog takmičenja preprečavaju se događaji i anegdote. Okupljaju se u prostorijama na starom jezeru gde svakog vikenda pripremaju različite specijalitete za članove i prijatelje. Ovog puta su pripremali ono u čemu su najbolji, riblju čorbu mada su podjednako vešti u priremanju svih jela. Nedostaju im takmičenja koja su izostala zbog epidemije ali ne dozvoljavaju da vikend prođe bez druženja.

Pa jel vežbate sad da ne izađete iz forme?

– A ne, ne. To je sve ispraksovano. Ja znam koliko na primer treba ribe da stavim i drugih sastojaka, teško mogu da pogrešim, greške nema. Uglavnom sa svih takmičenja donosimo pehare, recimo 90 posto. Prvo, drugo ili treće mesto. A takmičenja ima raznoraznih sa deset i dvestotine takmičara. I kad si među tri prva mesta, to je veliki uspeh kaže Dušan Lukin, počasni predsednik „Banatskih kulinara“.

Da su muškarci bolji kuvari od žena to je poznato, ali se uvek zapitamo šta ih je pokrenulo da uzmu varčaju u ruke.

– To je ljubav iz detinsjtva, ljubav prema kuvanju. Mi smo kuvali, pratili svoje recepte i manje smo bili uspešni u tome a onda smo se ja i Dušan udružili i dopunjavali, menjali greške i propuste, krali smo tajne i od drugih, nismo šropuštali takmičenja i 200 kilometara smo prelazili u jednom pravcu. Mogu da kažem da su mnogi i ljubomorni na nas, na nas dvojicu, kad nas vide dešavalo se da se kuvari koji takođe vole da se nadmeću, samo se spakuju i odu kući. Znaju da nemaju šta da traže tu. Trofeji govore da li smo strah i trepet kada se ukrste varjače, kaže Radomir Krkalović, aktuelni predsednik „Banatskih kulinara“.

Među Banatskim kulinarima zatičemo i košarkaškog trenera Igora Maljkovića. Ustvari je cela ekipa bila u sportu ili se još uvek rekreativno bave sportom. To im je pokretački duh i na kulinarskim takmičenjima.

– Mi smo ovu našu priču „Banatskih kulinara“ podigli na nivo brenda i stvarno se trudimo da dostojno to reprezentujemo. Znate kad kažu kad negde idete nije šala kad dolaze „Banatski kulinari“ zato što oni pretenduju uvek da uzmu neku nagradu, kaže Igor Maljković takođe član „Banatskih kulinara“.

O „Banatskim kulinarima“ još ćemo govoriti, već u nedelju u 15 sati u emisiji „Plodovi ravnice“. Imaćete priliku da čujete i kako je Maljković osvojio svoj prvi pehar.

– Ja neću to da ispričam kao anegdotu, hoću da to bude da sam stvarno to zaslužio, da je ta čorba bila najbolja, kaže uz smeh Maljković

Ova vrhunska kulinarska ekipa je bez premca u Srbiji po broju osvojenih prvih mesta. I sami organizuju takmičenja, „Kikindsku zlatnu jesen“ u okviru „Dana ludaje“ koja okuplja više od 40 ekipa iz cele Vojvodine, a drugog vikenda u maju kuva se pileći paprikaš. Da su neprikosnoveni u kuvanju riblje čorbe u Kikindi se uveliko prepričava jer su mnogi imali šansu da je probaju a u to se uverila i naša ekipa.