Banatski gološijani naći će svoje mesto u gazdinstvima u čitavoj Srbiji

Banatski gološijani su srpska rasa pilića nastala pre 200 godina. Svake godine ova autohtona vrsta dobija na značaju, a tokom sledeće umnogome će se proširiti broj odgajivača ove sorte, ističe Zoran Demić, potpredsednik udruženja „Velika Kikinda“.

-Projekat koji smo pokrenuli podržalo je Ministarstvo poljoprivrede, a realizovaćemo ga preko Poljoprivredne savetodavne službe iz Šapca. Potpisali smo ugovor kojim se obavezujemo da ćemo proizvesti i dodeliti 33.000 pilića gazdinstvima u čitavoj Srbiji – rekao je Demić.

U Kikindi ima desetak gazdinstava koja se bave uzgojem banatskog gološijana i svi oni biće uključeni u uzgoj pilića.Zoran Demić uzgojem banatskih gološijana bavi se već sedam godina. Kaže da ljubav prema živini traje od detinjstva, ali da je tek pre nekoliko godina počeo ozbiljno da se bavi uzgojem.

-Ono što je važno je da je udruženje „Velika Kikinda“ prvi put registrovalo ovu živinu. To praktično znači da je ona prstenovana i obeležena. Od sada svaki gološijan treba da ima svoj matični broj – napominje naš sagovornik.

Demićevo gazdinstvo na nedeljnom nivou može da proizvede od 500 do 700 jaja, što praktično znači da iz njegovog gazdinstva nedeljno može da se izleže od 400 do 500 pilića. Banatski gološijan je visokoproduktivna živina koja je otporna na bolesti. Veoma dobro podnosi žegu leti, a hladnoću zimi. Uzgojem se dostiže težina od četiri do pet kilograma.