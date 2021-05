Apoteka Cvejić: Kako obezbediti dovoljan unos vitamina D

Naše telo proizvodi vitamin D kada je koža izložena sunčevoj svetlosti, ali unosimo ga u organizam i putem hrane. Količina vitamina D koju koža stvara zavisi od mnogih faktora, uključujući doba dana, sezonu, geografsku širinu i pigmentaciju kože. Krema za sunčanje, iako je važna za zaštitu kože, takođe može smanjiti proizvodnju vitamina D, ukazuje magistar farmacije Milica Momirov iz Apoteka Cvejić.

-Da bi se stvorila dovoljna količina vitamina D stručna preporuka je izlaganje ruku, lica, nogu, ramena i lica sunčevoj svetlosti 10 do 15 minuta dnevno, dva do tri puta nedeljno u toku proleća, leta i rane jeseni a u toku zime svakodnevno. Kozmetički preparati koji se koriste za zaštitu od sunčeve svetlosti dovode do smanjenog stvaranja vitamina D čak do 95 odsto- kaže naša sagovornica.

Glavna uloga vitamina D je održavanje normalnog nivoa kalcijuma i fosfora u krvi, što je neophodno za proces očuvanja kostiju. Takođe deluje direktno na imunološki odgovor organizma.

-Značajna uloga je i u imunom odgovoru. Vitamin D se bori sa virusima i bakterijama tako što stimuliše aktivnost makrofaga što je danas važno i u terapiji protiv koronavirusa, pa se zato u toj terapiji daje i vitamin D. Preporučeni dnevni unos kod odraslih je 600vIJ, kod starijih od 70 godina 800 IJ, a kod beba oko 800 IJ.

Namirnice bogate vitaminom D su masna riba i riblje ulje, ostige, jetra, pečurke, obogaćeno mleko. Još jedan način da obezbedimo dovoljne količine vitamina D je putem suplemenata.

Danas se smatra da većina ljudi ima deficit vitamina D. Simptomi su pospanost, zamor, depresija, bol u mišićima. Leti nije toliko potrebno uzimati dodatne količine ovog vitamina, zbog sunčanih dana, ali tokom zime poželjno je uzimati suplemente.

Ozbiljan nedostatak vitamina D dovodi do razvoja rahitisa kod dece i osteoporoze kod odraslih. Nedovoljni unos vitamina D takođe je povezan sa češćim oboljevanjem od virusnih infekcija.

Vitamin D je od esencijalne važnosti iz više razloga – od zdravlja zuba i kostiju do zaštite od mnogih bolesti i stanja poput dijabetesa. Dva njegova osnovna oblika su vitamin d3 i d2. Vitamin d3 se nalazi u hrani životinjskog, a d2 u hrani biljnog porekla. Kada smo izloženi sunčevoj svetlosti, naše telo proizvodi vitamin d3 zbog čega se on naziva i vitamin sunca.