Ambasadoru Izraela Jahel Vilanu, lokalni čelnici predstavili Kikindu i mogućnosti za saradnju

Ambasador Izraela Jahel Vilan boravio je danas u poseti Kikindi. Nakon prijema u gradskoj kući, ambasador Izraela je položio venac na spomenik jevrejskim žrtvama u Drugom svetskom ratu i posetio Muzej Tera u kom se nalaze i radovi izraelskih umetnika koji su učestvovali na međunarodnom simpozijumu.

Njegova ekselencija Jahel Vilan, ambasador Izaela u Srbiji boravio je danas u radnoj poseti Kikindi. Gradonačelnik Nikola Lukač sa saradnicima predstavio je potencijale Kikinde a na prvom mestu govorilo se o ekonomskim pitanjima odnosno privlačenju izraeskih investirora. Kroz video prezentaciju, ambasador Vilan upoznat je sa istorijatom ali i sadašnjošću Kikinde a potom i potencijalima, prioritetnim projektima, strategijom grada.

– Srećan sam što sam ovde po prvi ali nadam se ne i poslednji, i što mogu svojim očima da vidim sve lepote ovog grada, i u ovom trenutku deluje mi da su brojne mogućnosti koje Izrael i Kikinda mogu da urade zajedno. Za sada ne znam mnogo o specifičnostima Kikinde ali mogu vam reći da su izraelski privrednici iskazali veliko interesovanje za ulaganje u Srbiju u prošloj godini i to na raznim poljima, od nekretnina do poljoprivrednog zemljišta, bezbednosti hrane, rešenja za kvalitet vode. Tako je u drugim mestima a ne vidim zašto ne bi tako bilo i u Kikindi. Ipak u današnjoj poseti upoznaću se sa specifičnostima Vaše sredine kako bi predstavio to našim privrednicima zainteresovanim upravo za te specifičnosti. U godini korone specifična su ulaganja privrede. Nadam se da ćemo uskoro izaći iz ove situacije, ali verujem da su investitori sposobni da gledaju u budbućnost. Izrael je prva zemlja po broju vakcinisanih u svetu, a Srbiji ide isto jako dobro, zato želim da verujem da će ove dve zemlje biti uskoro u prilici da zaborave koronu i okrenu se sadašnjosti i budućnosti i da će to ujedno biti i poziv za investitore da se osećaju dobro u ovoj sredini. Kikinda mi izgleda prelepo, mesto je sa dobrom energijom, ljudi koje sam prve upoznao su aktivni i trude se da sve bude dobro za grad i optimističan sam što se tiče onoga što možemo zajedno da uradimo, rekao je danas u Kikindi Jahel Vilan, ambasador Izraela.

Gradonačelnik Lukač istakao je važnost posete predstavnika naše prijateljske zemlje i mogućnosti da Kikinda predstavi svoje potencijale.

– Naravno, za nas su bitne dve ključne stvari. Potencijalna zainteresovanost investitora za spa centar i tržni centar koji bi doprineo boljem životu kako Kikinđana tako i građana okoline koji gravitiraju ka Kikindi. Predstavili smo i kulturu, tradiciju i turističke potencijale, sove, Terru, Suvaču, Dane ludeje i našu multikulturalnost. Izrael nas ceni zbog tradicije, kulture i običaja svih naroda koji ovde žive. Velika zahvalnost Branislavu i Lidiji Stojanović zbog kontakata koje smo ostvarili sa ambasadom Izraela, i naravno orgoma zahvalnost ambasadoru Izraela i nadam se da će se rado ponovo vratiti u naš grad, kaže Nikola Lukač, gradonačelnik Kikinde.

Kada se govori o Akva-parku i tržnom centru, lokacija koju je grad namenio za taj sadržaj je Blok 9, odnosno prostor Distričke ulice i oko Starog Jezera. Izraelski investitori nisu jedini zainteresovani za takvo ulaganje.

– Već postoje interesovanja. Biću krajnje otvoren, nisu samo predstavnici Izraela zainteresovani za otvaranje tržnog centra ili parka gde bi mogli da se skupljamo i okupljamo i prednosti koje tražimo u drugim gradovima da imamo i u Kikindi. Postoji nekoliko investitora i biznismena iz Izraela koji su zainteresovani kako za ritejl park tako i za velnes, spa centar, akva park. U fazi smo pregovora, ponuda i nadam se da će kompletan moj tim uspeti da animira i motiviše investitore za investiranje u Kikindu, kako bi stvorili bolju sredinu, dodaje Lukač.

U okviru posete njegove ekselencije Kikindi, položeni su i venci na jevrejskom groblju. O istoriji jervejske zajednice u Kikindi govorio je istoričar Srđan Sivčev. Kikindu su Jevreji naselili tokom 18 veka. Najviše ih je bilo početkom dvadesetog veka kada je jevrejska zajednica brojala 600 ljudi. Gotovo svi su stradali u holokaustu. Svega 10 do 20 Jevreja preživelo je rat. Najteža za njihovu istoriju u Kikindi bila je noć između 14. i 15. avgusta 1941. kada su odvedeni u logore gde su i okončani njihovi životi. Spomenik na jevrejskom groblju podignut je od strane jevrejske opštine 1947. godine. Groblje je osnovano 1830. i na njemu, do 2005. godine kada je sahranjen poslenji kikindski Jevrej ukupno počiva 250 duša. U Kikindi, iako je Jevrejska zajednica bila malobrojna, bila je izuzetno uticajna u svim sferama života. Činili su je uspešni trgovci, doktori, advokati.

Tokom posete Kikindi, ambasadoru je predstavljen i muzej „Terra“ kao i istorija Simpozijuma. Za 34 godine koliko Internacionalni simpozijum u terakoti postoji, na njemu su stvarala dva izraelska umetnika, u dekadi 2000. – 2010. To su Jafa Sagi, umetnica koja se bavila religijskim simbolima i uticajem religije na društvo i Tanya Preminger, rođena u Sovjetskom Savezu ali već duži niz godina živi u Izraelu i predaje na fakultetu u Tel Avivu a pored skulpure bavi se fotografijom, grafikom, socijalnim aktivizmom. Ove godine na simpozijumu neće nastupati izraelski vajari ali, kako se, sledeće, 2022.godine obeležava 30. godišnjica saradnje Izraela i Srbije na polju kulturne diplomatije, postoji mogućnost da gost simpozijuma bude učesnik iz Izraela kako bi saradnja ove dve zemlje i kroz kulturu bila ojačana.