Aleksić traži izuzeće sudije! Advokat Andreja Vučića: Aleksić glumi žrtvu da prikrije kriminal ljudi iz Saveza za Srbiju

U Prvom osnovnom sudu u Beogradu održano je suđenje po tužbi koju je Andrej Vučić, brat predednika Srbije Aleksandra Vučića, podneo protiv potpredsednika Narodne stranke i narodnog poslanika Miroslava Aleksića zbog navoda o “Jovanjici”, koji su u međuvremenu osporeni veštačenjem.

Borivoje Borović, branilac Miroslava Aleksića, posle ročišta, rekao je da je zatražio izuzeće sudije , jer, kako je rekao, smatra da je pristrasan.

Punomoćnik Andreja Vučića, advokat Vladimir Đukanović, kaže da je po sredi besramna manipulacija Aleksića kako bi prikrili svoj kriminal. Kaže da im je taktika da odugovlače sa procesom.

– Na današnjem ročištu videli smo pokušaj glumatanja žrtve od strane gospodina Aleksića i jednu pravu pozorišnu predstavu koju je izvodio kolega Borivoje Borović. Na sve načine tužena strana pokušava da odugovlači sa postupkom, izmišlja događaje, manipuliše sa dokazima i pokušava da u postupak uvede neke stvari koje nikakve veze nemaju sa postupkom koji je Andrej Vučić poveo protiv Mikija Aleksića. Naravno, oni sve to čine kako bi opravdali kriminal u koji su do guše umešani ljudi iz Saveza za Srbiju, posebno i kako bi nastavili da vode medijsku harangu protiv Aleksandra Vučića i članova njegove porodice. Ipak, pravda jeste spora, ali sam ubeđen da je dostižna i da će konkretno u ovom slučaju biti nedvosmisleno stavljeno do znanja da bavljenje politikom ne znači laganje i da se za tako brutalno iznete laži mora da plati određena kazna.