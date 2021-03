Aktuelne mere protiv kovida ostaju na snazi

Pokrajinski sekretar za zdravstvo i član Kriznog štaba za zaštitu zdravlja stanovništva od zarazne bolesti covid-19 Zoran Gojković izjavio je da je na današnjoj sednici tog tela, na kojoj je analizirana trenutna epidemijska situacija u zemlji, konstatovano da aktuelne mere daju rezultate.

Gojković je u izjavi za novinare rekao da i dalje postoji veliki broj novozaraženih građana, ali da se taj broj svakodnevno minimalno povećava u odnosu na prethodni dan, što govori o tome da usvojene mere deluju.

Taj broj je i dalje visok i potrebno je da nastavimo da se maksimalno pridržavamo postojećih mera i da se vakcinišemo. Vakcine su ono što nas jedino može dugoročno izvući iz epidemije, naglasio je on.

Takođe, kako je dodao, analiziran je i zahtev Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja da se prvenstveno đacima koji su od početka godine na onlajn nastavi omogući da se, uz sve moguće epidemiološke mere, ocenjuju u malim grupama u školama gde postoji takva mogućnost.

To ministarstvo će, u koordinaciji sa lokalnim samoupravama pokušati da pronađe mogućnost da gde je neophodno da se učenici ocene, a za to je potreban lični kontakt, to dozvoli.

On je dodao da su članovi Kriznog štaba danas razgovarali i o ulasku u zemlju građana Srbije koji su potpuno vakcinisani, i naveo da će Vlada uredbom precizirati da svi oni koji budu potpuno vakcinisani, sa potvrdom o vakcinaciji iz Srbije, dobiju mogućnost da uđu u zemlju bez PCR testa i izolacije.

Prema njegovim rečima, isto će važiti i za strane državljane, koji će bez PCR testa i karantina moći da uđu u Srbiju ako su potpuno vakcinisani vakcinama iz Srbije.

Potpuna vakcinacija podrazumeva dve doze Fajzerove, Sputnjik V i Sinofarm vakcine. S obzirom na to da Astra Zeneka u ovom trenutku ima samo jednu dozu, podrazumeva se da je jedna doza u ravni sa ove tri vakcine koje zahtevaju dvostruku imunizaciju, objasnio je Gojković.

On je istakao da aktuelne mere ostaju na snazi do daljeg jer doprinose tome da nema eksponencijalnog rasta broja zaraženih, dodajući da država čini sve da pomogne svima koji nemaju mogućnost da privređuju.

Pokrajinski sekretar za zdravstvo je naglasio da je najbolji ekonomski podsticaj u ovom trenutku vakcinacija, podsetivši na to da je do sada vakcinisano približno 1,3 miliona ljudi i da je skoro 900.000 građana potpuno imunizovano.

Ukoliko budemo nastavili da poštujemo mere, očekujemo da će, sa povećanim brojem vakcinisanih, broj novozaraženih početi da pada. Ustalili smo se na veoma visokom broju i zato nema popuštanja mera, rekao je on.

Ali striktnom primenom mera i vakcinacijom, videli smo na primeru Izraela i Velike Britanije, nakon dve nedelje počinje da pada broj zaraženih. Zato sada sve zavisi od nas koliko budemo poštovali mere i koliko se budemo vakcinisali, rekao je Gojković.

On je ukazao na to da se ljudi razboljevaju i od drugih bolesti i da je neophodno da se što više građana vakciniše jer se time smanjuje pritisak na bolnice.