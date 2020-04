30 miliona dinara uplaćeno za podršku zdravstvenim radnicima

Do sada je na namenski račun, koji je nakon izbijanja epidemije izazvane virusom korona otvorila Pokrajinska vlada, za podršku zdravstvenim radnicima Vojvodine uplaćeno 30 miliona dinara. Tim povodom, predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović je rekao da su novac uplatile brojne domaće i strane kompanije koje posluju u Vojvodini, ističući da je sredstva u iznosu od po dva miliona dinara opredelila i Srpska pravoslavna crkva, tačnije Eparhija sremska i Eparhija bačka.

On se posebno zahvalio episkopu bačkom Irineju i episkopu sremskom Vasiliju na odluci da pomognu zdravstveni sistem. „Crkva je kroz istoriju, ne samo molitveno i duhovno, već i u materijalnom pogledu, pomagala one kojima je pomoć najpotrebnija. Učinila je to i ovog puta, a pomoć će sigurno stići do onih kojima je i najpotrebnija“, rekao je predsednik Mirović. To je namenski novac koji će biti upućen zdravstvenim radnicima u AP Vojvodini, prema transparentnim kriterijumima koje će utvrditi Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo.