Bogata ponuda na prolećnom Sajmu cveća

Plato ispred gradske kuće bio je u znaku cveća. Prolećni sajam cveća prava je prilika da vlasnici rasadnika promovišu svoju ponudu, a ljubitelji ukrasnog bilja pronađu najrazličitije sadnice.

Na Sajmu cveća bilo je 15-ak izlagača. Kupci su zadovoljni bogatom ponudom , ali i cenama. Organizator je lokalna samouprava odnosno Turistička organizacija grada Kikinde.

-Mi smo naše sugrađane navikli da svake jeseni i proleća organuzujemo Sajam cveća. Kako je prošle godine on izostao zbog epidemiološke situacije ove godine on je moguć uz poštovanje svih mera. Pozvali smo sve one izlagače na koje su sugrađani navikli i da na jednom mestu nađu sve što im je neophodno da obogate svoje bašte ili terase – rekla je Marijana Mirkov iz Turističke organizacije.

I ove godine izlagači su došli iz svih krajeva Vojvodine: Novog Sada, Subotice, Temerina, Bečeja, Sremske Kamenice, Sremske Mitrovice i Kikinde.