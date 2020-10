Etno kuća “Torontal” očekuje dobru saradnju sa novoosnovanim Ministarstvom za sela

Etno kuća “Torontal” o kojoj brine istoimeno udruženje građana u Ruskom selu nada se da će u narednom periodu uspeti da dođe do sredstava za izgradnju smeštajnih kapaciteta. Očekivanja su velika i od novoosnovanog Ministarstva za brigu o selu.

Tokom leta, u vreme godišnih odmora, vladalo je veliko interesovanje za odmor u Srbiji. Kikinda je u tom slučaju uglavnom bila interesatna turistima koji dolaze na dnevni izlet. Malo je onih koji su ostajali duže vreme, obilazili grad i uživali u onome što Kikinda ima da ponudi. Vladalo je interesovanje i za boravak u etno kući “Torontal”, ali mali kapacitet ležajeva nije dovoljan da primi veću grupu gostiju. Planovi su da se smeštajni kapaciteti prošire.

– Svakako bilo je mnogo zainteresovanih, ali je virus sve pokvario. Iako postoji izuzetno lep ambijent i stvaramo uslove za seoski turizam, svega nas je nekolicina ljudi posetila. Treba da znamo je izuzetno velika želja ljudi koji žive u velikim gradovima da dođu na sela i tu provedu nekoliko dana. Mi nažalost imamo svega dve trokrevetne sobe i ispostavilo se da je to veoma malo. Ljudi koji su nam dolazili traže više soba kako bi došli sa društvom, da provedu tu nekoliko dana ali u ovom trenutku mi ne raspolažemo tim sobama, kaže Šandor Talpai, predsednik Udruženja Građana “Torontal” koji upravlja ovim objektom.

Nemogućnost da se dođe do ozbiljnih finansijskih sredstava za izgradnju većih smeštajnih kapaciteta uticala je i na prilagođavanje planova trenutnoj situaciji.

– Imali smo mi projekat od milion evra sa 20 soba i sa salom za 300 osoba, pa smo smanjili na iznos od 350.000 evra i sad smo došli do situacije da imamo projekat od 10 do 12 miliona dinara. Nadam se da će u narednih godinu, dve, taj objekat biti izgrađen pa da krenemo ozbiljno u seoski turizam. Ali ne treba ni da zaboravimo seoske proizvode koje i mi ovde proizvodimo za naše goste i za sebe. Pravimo pekmez od ludaja, od višanja, sirupe od višanja i lavande, ali postoje razne mogućnosti. Ja stalno pričam da bi guščija džigerica u našim krajevima mogla izuzetno dobro da prođe, nastavlja Talpai.

I iz ovog se može zaključiti, da bez obzira na izobilje sadržaja u etno kući “Torontal”, a tu spadaju i kulturni i edukativni sadržaju koje ovo udruženje organizuje, realnost je takva da seoski turizam nije razvijen. Želja i planova ima ali se na tome tek mora raditi, uključivati lokalno stanovništvo i razvijati.

– Meni je drago, kako je predsednica Vlade rekla, da se osnovalo Ministarstvo za razvoj seoskih sredina i ja se nadam da ćemo kroz to Ministarstvo naše ideje i ostvariti, kaže Šandor Talpai.

Koliko će domaći turizam pa i zbog epidemije korona virusa dobiti na vrednosti ostaje da se vidi. Svakako su otvorene nove šanse koje bi trebalo iskorititi ukoliko za to bude dovoljno razumevanja i podrške. Mnogo toga zavisi i od samih ljudi koji vode ovakve objekte, odnosno zanimljivog sadržaja koji nude. U etno kući “Torontal” se tokom čitave godine organizuju različite manifestacije, edukacije za mlade, gastronomska takmičenja, radionice starih zanata. Ipak, da bi etno kuća bila održiva potrebni su komercijalni sadržaji i tu je sledeći korak izgradnja smeštajnih kapaciteta.